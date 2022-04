Neidude U-19 jalgpallikoondist ootab EM-valikturniir Šotimaal

Neidude U-19 koondise peatreener Richard Barnwell nimetas EM-valikturniiri koosseisu 20 mängijat, kes tulevad kaheksast erinevast klubist. Möödunud aasta oktoobrikuisest valikturniiri esimesest ringist sai U-19 koondis kirja kaks kaotust ja kindla võidu, kui 6:0 alistati Armeenia eakaaslased.

Šotimaal toimuval valikturniiril ootab neidude U-19 koondist ees kolm kohtumist: 5. aprillil on vastaseks Kosovo, kolm päeva hiljem, 8. aprillil kohtutakse võõrustajariigiga ning Kasahstani eakaaslastega võetakse mõõtu 11. aprillil. Aprillikuisel turniiril on mängus koht A-tugevusgrupis 2022/23 aasta EM-valikturniiri esimeses ringis.

Barnwelli sõnul ollakse valikturniiri eel positiivselt meelestatud ning eesmärk on jätkata arengut plaanitud suunas. "Eelmisel valikturniiril võitsime ühe mängu ning vähemalt sama arvu võite soovime saavutada ka Šotimaal. Samas on meie eesmärk varasemat ületada ja tulla koju vähemalt nelja punktiga. Šotimaa on kindlasti väga tugev vastane, ent mängud Kosovo ja Kasahstaniga tõotavad tulla tasavägisemad. Anname endast parima, et võidurõõmu tunda," rääkis Barnwell.

Neidude U-19 koondise juurest jäävad tervislikel põhjustel eemale väravavaht Victoria Vihman ja poolkaitsja Simona Põlismäe, ent põhituumik on siiski kohal. "Olen meie koosseisuga väga rahul. Enamik tüdrukutest on koondise juurdes olnud pikka aega ja tunnevad oma ülesandeid hästi. Seniste tegevuste põhjal julgen väita, et oleme mängudeks valmis," rääkis Barnwell.

Neidude U-19 koondise koosseis EM-valikturniiriks:



Väravavahid

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Saku Sporting 5/0

Birgit Rammo (11.08.2004) – JK Tallinna Kalev 2/0

Kaitsjad

Annemai Lutter (21.12.2004) – Tallinna FC Flora 9/0

Gabriela Busch (06.10.2004) – Tallinna FC Flora II 8/0

Elise Kreuz (03.04.2004) – Saku Sporting 6/0

Aiki Suits (28.06.2003) – Saku Sporting 5/0

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜN 3/0

Anett Joandi (04.11.2004) – JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜN 2/0

Kati-Karoli Silla (19.10.2004) – Põlva FC Lootos 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 9/3

Valeria Liik (19.05.2003) – Tallinna FC Flora 9/2

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 8/2

Marta Liisa Staalfeldt (02.12.2004) – JK Tabasalu 8/1

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 8/1

Kärt Hüdsi (04.09.2003) – Põlva FC Lootos 6/2

Anneli Liivamägi (14.08.2003) – JK Tallinna Kalev II 6/0

Sandra Pärn (24.04.2003) – JK Tabasalu 6/0

Anna-Liisa Joandi (13.08.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜN 5/1

Ragne Gromov (25.06.2003) – Pärnu JK Vaprus 5/0

Anna-Martha Reino (03.11.2003) – Tartu JK Tammeka 1/0



Peatreener: Richard Barnwell

Abitreener: Pirjo Orn

Väravavahtide treener: Kalmer Klettenberg

Füsioterapeut: Maarit Junolainen, Leila Ilisson

Arst: Birgit Allmere

Mänedžer: Raili Ellermaa

Võistkonna esindaja: Alex-Sander Puhm