Marten Liiv pikendas Hollandi profitiimiga lepingut

Pekingi olümpiamängudel 1000 meetri distantsil seitsmenda koha saanud Liiv saavutas MK-sarja kokkuvõttes sama distantsi arvestuses 11. koha. Detsembris uuendas ta Eesti rekordit nii 500 kui 1000 meetris.

"Olen väga õnnelik, et saan järgnevatel aastatel IKO-s jätkata," sõnas Liiv tiimi pressiteate vahendusel. "See on tugev võistkond, kus tunnen end väga koduselt. Usun protsessi, mida ühiselt läbime."

"Viimase kahe aasta jooksul on ta kõigis valdkondades arenenud ja usume, et ta suudab astuda ka viimase sammu pjedestaalide suunas," kirjutas IKO.

Lisaks Liivile pikendasid IKO-ga samaaegselt lepingut ka PyeongChangi olümpiavõitja Esmee Visser ja 19-aastane tulevikutäht Jesse Speijers.