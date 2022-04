Tartu korraldab ka tänavu koos Kaunase Žalgirisega korvpallilaagri

Eelmisel suvel esimest korda toimunud Žalgiris Camp Tartu näitas, et noorte korvpallurite huvi on suur ning esimese laagrikogemusega jäädi väga rahule. Nädalal enne jaanipäeva, 13.-18. juunil, on Tartu Ülikooli spordihoonesse oodatud kõik 2004-09 sünniaastaga korvpallihuvilised poisid, kes soovivad oma individuaalsete oskuste kallal tööd teha.

Žalgiris Tartu Camp eestvedaja Janar Taltsi sõnul on noorsportlaste suhtumine hakanud muutuma. "Järjest enam on korvpalli tõsisemalt suhtuvad noored hakanud aru saama, et suvi pole lihtsalt ringi möllamiseks, vaid väärtuslik aeg, mida saab ja tulebki kasutada oma oskuste arendamiseks. Tõstsime seekord laagri toimumisaega pisut varasemaks, et ka koondistega seotud poisid saaks osaleda," ütles Talts.

Mängijaid juhendavad laagris Kaunase Žalgirise noortetreenerid ning iga päev on kohal ka meistriliiga tegevkorvpallureid. Lisaks treeningutele pakutakse noorsportlastele ka vajalikke teadmisi: loenguid peavad Žalgirise noorteprogrammi juht Gediminas Navickas, meeste korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala ja mängija Siim-Sander Vene.

Laagrile pannakse punkt tähtede mängu ja viske- ning osavusvõistlustega, et laagrilised saaksid õpitud oskused ka proovile panna.

Reedel, 18. juunil toimub Tartu Ülikooli spordihoones kõikidele soovijatele avatud Žalgiris 3x3 turniir.