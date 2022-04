Neidude jalgpallikoondis võõrustab algaval nädalal sõprusturniiri

Sõprusturniir on osa Eesti neidude U-17 koondise ettevalmistusest 2023. aastal toimuvaks Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks, kuhu on võõrustajana juba koht tagatud. UEFA egiidi all toimuv sõprusturniir loob noortele jalgpalluritele võimaluse panna end proovile rahvusvahelise tasemega ning valmistab neidusid sünniaastaga 2006-07 ette U-17 vanuseklassiks, mil alustatakse võistlemist Euroopa eakaaslastega.

Eestit, Lätit, Soomet ja Armeeniat ootab sõprusturniiril ees kolm kohtumist, mis peetakse EJL-i jalgpallihallis. Piletilevis ja kohapeal on saadaval turniiripassid hinnaga 5 eurot, mis tagavad sissepääsu kõikidele sõprusturniiri kohtumistele. Eesti U17 koondise mängudele saab kaasa elada ka Jalgpall.ee otsepildi vahendusel.

Sõprusturniiri kohtumiste ajakava:

5. aprill kell 13.00: Armeenia – Läti, EJL-i jalgpallihall

5. aprill kell 18.00: Eesti – Soome, EJL-i jalgpallihall

7. aprill kell 13.00: Läti – Soome, EJL-i jalgpallihall

7. aprill kell 18.00: Eesti – Armeenia, EJL-i jalgpallihall

10. aprill kell 12.00: Soome – Armeenia, EJL-i jalgpallihall

10. aprill kell 17.00: Eesti – Läti, EJL-i jalgpallihall

Neidude U-17 koondise koosseis:

Väravavahid

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 6/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – FC Elva 0/0

Hanna Pihu (14.04.2007) – Tartu JK Tammeka 0/0

Kaitsjad

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 7/0

Kirke Kala (08.02.2006) – Saku Sporting 4/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 3/0

Marta Panova (27.03.2007) – Tallinna JK Legion 2/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 0/0

Liis Getter Saar (10.01.2007) – Viimsi JK 0/0

Lola Boberg (08.12.2007) – JK Tabasalu 0/0

Valeria Nazarova (23.10.2007) – Tallinna JK Legion 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus 7/2

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 7/1

Aleksandra Orlova (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 5/5

Vanessa Grutop (14.08.2006) – JK Tallinna Kalev 4/2

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 2/1

Egle-Eliise Kurg (04.05.2007) – JK Tabasalu 2/0

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 1/0

Minna-Brit Jõelaid (08.02.2007) – JK Tabasalu 1/0

Carolin Hunt (12.10.2006) – FC Elva 1/0

Pilleriin Pohlak (09.08.2007) – FC Kuressaare 0/0

Anželika Jotkina (10.09.2007) – Tallinna FC Ajax 0/0

Diana Salamatova (16.02.2007) – Tallinna FC Levadia 0/0

Tuleval aastal finaalturniiril võistlevat Eesti neidude U-17 koondist ootab ees tegus aasta. Lisaks sõprusturniirile mängitakse tänavu ka Balti turniiri ning tänu märtsis EM-valiksarja teises ringis saavutatud edule tagati uueks hooajaks koht A-tugevusgrupis, mis viib neiud sügisel vastamisi Euroopa tippudega.