Nädalavahetusel toimub Tartus Euroopa noorte korvpalliliiga etapp

Pühapäevani toimuvast etapist võtavad lisaks Eesti võistkondadele osa ka tiimid Soomest, Rootsist ja Lätist.

"EYBL-i hooaja viimasel põhiturniiri kodusel etapil avaneb meie poistel hea võimalus mängida taaskord üle pika aja välismaa võistkondade vastu. Tase tõotab tulla päris tugev, sest külla sõidavad turniiritabeli tippu kuuluvad Jyväskylä Korvpalliakadeemia Gradia Soomest ja BC Lulea Rootsist ning tabeli keskel paiknev Bertansi korvpallikool Valmierast," sõnas TÜ korvpallikooli juht ja treener Joosep Toome.

"Lisaks kohtutakse kangete koduste konkurentidega, TalTechi korvpallikooli esindusega ja seni vaid võite tunnistanud Audentese SK-ga. Meie tiim koosneb valdavalt Saku I liiga võistkonna mängijatest. Väljakule on jooksmas ka esindusmeeskonnas kanda kinnitanud Kaspar Sepp ja Aleksander Tassa," lisas Toome.

Mängude ülekanded on kõigile nähtavad TÜ korvpalli Youtube'i kanalil.

Ajakava:

Reede, 1. aprill

Pärastlõunane sessioon

15:45-20:45 U20 EYBL Tartu, Day 1, evening session

G4 / 16:00 / BC Lulea (SWE) vs. University of Tartu BS (EST)

G5 / 17:30 / JBA Gradia (FIN) vs. TalTech BS (EST)

G6 / 19:00 / Audentes SC (EST) vs. Bertans Valmiera BS (LAT)

Laupäev, 2. aprill

Hommikune sessioon

G7 / 09:30 / University of Tartu BS (EST) vs. Bertans Valmiera BS (LAT)

G8 / 11:00 / Audentes SC (EST) vs. TalTech BS (EST)

G9 / 12:30 / BC Lulea (SWE) vs. JBA Gradia (FIN)

Pärastlõunane sessioon

G10 / 16:00 / TalTech BS (EST) vs. University of Tartu BS (EST)

G11 / 17:30 / JBA Gradia (FIN) vs. Audentes SC (EST)

G12 / 19:00 / Bertans Valmiera BS (LAT) vs. BC Lulea (SWE)

Pühapäev, 3. aprill

G13 / 09:30 / JBA Gradia (FIN) vs. Bertans Valmiera BS (LAT)

G14 / 11:00 / BC Lulea (SWE) vs. TalTech BS (EST)

G15 / 12:30 / University of Tartu BS (EST) vs. Audentes SC (EST)