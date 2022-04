Manchester Unitedi talisman pikendas klubiga lepingut

27-aastane portugallane liitus Unitediga 2020. aasta jaanuaris 55,8 miljoni euro eest. Fernandesi leping kestab nüüd kuni 2026. aastani ja klubil on võimalik seda veel ühe aasta võrra pikendada.

"Alates sellest hetkest, kui liitusin Manchester Unitediga, on mul olnud eriline suhe klubi ja meie suurepäraste fännidega. Kasvasin üles seda meeskonda jälgides ja unistasin, et saan ka ise ühel päeval siin mängida. Nüüd on see unistus saanud reaalsuseks," rääkis Fernandes klubi kodulehele.

"Mul on siin veel palju, mida tahan saavutada ja see kehtib ka ülejäänud mängijate ja personali kohta. Oleme viimastel aastatel kogenud suurepäraseid hetki, kuid parim on veel tulemas," lisas Fernandes.

"Bruno töökindlus, pühendumus ja fantastiline suhtumine on täpselt see, mida me Manchester Unitedi mängijalt tahame. Ta on ülim professionaal, kellel on palju fantastilisi omadusi, et täita selles suurepärases klubis mängimiseks vajalikke kõrgeid standardeid," märkis Unitedi spordidirektor John Murtough.

Fernandes on Unitedi eest löönud 117 kohtumises 49 väravat. Möödunud hooajal oli Fernandes 28 väravaga klubi suurim väravakütt ning viimasel kahel aastal on ta valitud klubi hooaja parimaks mängijaks.