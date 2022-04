Nädalavahetusel selguvad Eesti meistrid epeevehklemises

Eesti meistritiitli pärast asuvad võistlema 80 vehklejat, 40 naist ja 40 meest. Võistlustel on osalemas palju noori vehklejaid, kes sõidavad pärast Eesti meistrivõistluste lõppu Dubaisse, kus toimuvad juuniorite ja kadettide maailmameistrivõistlused vehklemises.

Eesti Vehklemisliidu peasekretär Heino Märks ütles, et noorte vehklejate tase on praegu paranenud. "Kui vahepeal oli selline kuldne generatsioon, kuhu kuulusid Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja paljud teised, siis vahepeal tundus, et ei ole samaväärset järelkasvu. Praegu on noortest Susanne Lannes juba maailmameistrivõistlustel medalile jõudnud ja Oliver Laasik on Euroopa viies. Loodetavasti võidetakse Dubai noorte ja juuniorite MM-ilt mõni medal ka jälle juurde. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigile on vehklejad toonud 78 tiitlivõistluste medalit," lisas Märks.

Naiste epee individuaal- ja võistkonnavõistlus toimuvad laupäeval ning meeste individuaal- ja võistkonnavõistlus pühapäeval. Võistluste avamisel peavad kõne Tartu linnapea Urmas Klaas ja Eesti Vehklemisliidu president Ants Veetõusme.

Ajakava:

Laupäev (02.04) Naiste epee

Individuaalvõistlus

10.00 Võistluse algus

15.00 Finaalid (orienteeruvalt)

Võistkonnavõistlus algab peale individuaalvõistluste lõppu, orienteeruvalt kell 16.00.

Pühapäev (03.04) Meeste epee

Individuaalvõistlus

10.00 Võistluse algus

15.00 Finaalid (orienteeruvalt)

Võistkonnavõistlus algab peale individuaalvõistluste lõppu, orienteeruvalt kell 16.00.