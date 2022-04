Premium liiga naaseb koondisepausilt

Premium liiga 5. mänguvooru avab reedel, 1. aprillil toimuv mäng JK Tallinna Kalevi ja Paide Linnameeskonna vahel. Kalev pole esimese nelja mänguga endiselt suutnud Premium liigas punktiarvet avada, samas Paide sai eelmises voorus tähtsa võidu võõrsilt Tartu JK Tammeka vastu, et lõpetada kahemänguline kaotusteseeria.

Mõlema meeskonna jaoks on võidu võtmine moraali mõttes äärmiselt oluline. Mängu teeb ka eriliseks asjaolu, et Kalev saab mängida enda klubi presidendi ehk Ragnar Klavani vastu. Avavile kõlab Sportland Arenal kell 19.00. Mängu peakohtunik on Kristjan-Eric Lääne, keda abistavad Dmitri Vinogradov ja Risto Eelmaa. Neljas kohtunik on Jagnar Jakobson.

Laupäeval toimuvad kaks kohtumist. Esimene neist leiab aset kell 14.30 Sportland Arenal Tallinna JK Legioni ja Nõmme Kalju FC vahel. Legion suutis eelmises mänguvoorus sepistada lõpuminutite väravast 2:2 viigitulemuse FC Kuressaare vastu. Kalju pidi vastu võtma hooaja esimese kaotuse, kui tasavägises mängus kaotati 1:2 Tallinna FC Florale.

Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits. Abikohtunike rolli täidavad Neeme Neemlaid ja Petteri Schultz. Neljas kohtunik on Grigori Ošomkov.

Teine laupäevane kohtumine toimub Tallinna FCI Levadia ja Tartu JK Tammeka vahel. Levadia ei saanud eelmises mänguvoorus meeskonnasisese koroonapuhangu tõttu mängida. Tammeka kaotas kodus Paidele, kuid võrreldes hooaja esimese kodumänguga Flora vastu tehti mängupildis selge edasiminek. Levadia soovib mängurütmi tagasi saada ning Tammeka võtta esimesed punktid esineliku tiimi vastu. Avavile kõlab kell 19.30 Sportland Arenal.

Mängu peakohtunik on Juri Frischer, abikohtunikud on Riivo Stolts ja Tauno Rämson. Neljas kohtunik on Kristo Külljastinen. Reedest ja laupäevaseid mänge kannab üle Soccernet.ee portaal.

Pühapäeval toimub Tallinna FC Flora ja JK Narva Transi vaheline mäng. Sarnaselt Levadiale ei saanud eelmises mänguvoorus mängida ka Trans. Flora jätkab võimsalt täiseduga, võites eelmises mängus tulist linnarivaali Kaljut. Mitmed Flora põhimehed kandsid aga koondisepausi ajal rahvuskoondise eest suurt rolli. Värsked narvakad soovivad kindlasti Florale hambaid näidata ja võidu piirilinna tagasi viia. Mäng algab Sportland Arenal kell 14.30. Otseülekannet on võimalik jälgida Soccerneti kodulehelt.

Mängu peakohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Silver Kõiv ja Sten Klaasen. Neljas kohtunik on Martti Pukk.

Pühapäeval on ETV2 vahendusel võimalik kaasa elada FC Kuressaare ja Pärnu JK Vapruse mängule. Kuressaarel ei käinud eelmises voorus jõud üle Legionist ning lepiti viigipunktiga. Vaprus sai aga tabelisse kirja esimesed punktid, võites tabelinaabrit Kalevit. Nüüd lahutab Kuressaaret ja Vaprust tabelis vaid üks punkt ning kumbki meeskond ei soovi konkurenti endast mööda lasta.

ETV2 otseülekanne algab kell 16.45 mängueelse stuudioga. Avavile antakse kell 17.15 Kuressaare kunstmurustaadionil. Mängu peakohtunik on Kevin Kaivoja. Abikohtunike rolli täidavad Jaan Roos ja Lauri Salei, neljas kohtunik on Jagnar Jakobson.