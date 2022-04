44 punkti visanud Antetokounmpo vedas Bucksi võidule ja tegi ajalugu

18 sekundit enne normaalaja lõppu tabas Antetokounmpo kolmepunktiviske, mis viigistas seisu 110:110-le ja viis kohtumise lisaajale. Kolm minutit enne lisaaja lõppu viis Bobby Portise tabamus Bucksi 117:113 juhtima, ent Nets suutis Kevin Duranti vabavisete toel 8,7 sekundit enne lõppu minna juhtima 119:118.

Järgmisel rünnakul tegi Durant Antetokounmpo vastu vea ning kreeklane teenis kaks vabaviset. Antetokounmpo tabas mõlemad visked ning mängu viimasel rünnakul ei suutnud Durant palli korvi visata. Kokkuvõttes teenis Bucks 120:119 võidu ja kindlustas koha play-off'is.

Ühtlasi tegi kahel korral Bucksi kangelaseks kerkinud Antetokounmpo ajalugu, kuna 44 visatud punktiga tõusis ta meeskonna kõigi aegade punktiliidriks. Varasemalt kuulus rekord Kareem Abdul-Jabbarile. Üheksandat hooaega Bucksi ridades mängiv kreeklane on nüüd Bucksi kõigi aegade liider punktides, blokkides ja kolmikduublites.

The Greek Freak became the @Bucks All-Time scoring leader on his CLUTCH 3-pointer to force OT, then followed that up by hitting the game-winning free throws in overtime! #FearTheDeer@Giannis_An34: 44 PTS, 14 REB, 6 AST pic.twitter.com/YheYxqo8kj