Tulevane esireket Swiatek mängib Miami finaalis Osakaga

16. järjestikuse võidu teeninud Swiatek sai poolfinaalis 6:2, 7:5 jagu ameeriklannast Jessica Pagulast (WTA 21). Poolatarist sai alles neljas naine, kes on WTA kõrgeima kategooria turniiridel võitnud vähemalt 16 mängu järjest. Viimati nautis nii pikka võiduseeriat Serena Williams, kes võitis 2013. aastal 26 järjestikust matši.

@iga_swiatek sets up a #MiamiOpen final against Osaka with her 16th CONSECUTIVE win on Tour! pic.twitter.com/hEMfvUbkw2 — wta (@WTA) April 1, 2022

Tänavu nii Indian Wellsi kui ka Doha turniiril võidutsenud Swiatekil on Miami turniiril võimalus saada neljandaks naiseks, kes on samal hooajal võitnud nii Indian Wellsi kui ka Miami turniiri. Varasemalt on saavutusega hakkama saanud Stefanie Graf (1994 ja 1996), Kim Clijsters (2005) ja Viktoria Azarenka (2016).

Naomi Osakal kulus veidi üle kahe tunni, et alistada poolfinaalis Belinda Bencic (WTA 28.) 4:6, 6:3, 6:4. Maailma edetabelis 77. kohal olevast jaapanlannast sai madalaima asetusega mängija, kes on Miami turniiril finaali jõudnud. Ühtlasi on see neljandaks korraks kui Osaka on jõudnud WTA kõrgeima kategooria turniiril finaali. Võidurõõmu nautis endine maailma esireket 2018. aastal Indian Wellsis ja 2019. aastal Pekingis.

Varasemalt on Swiatek ja Osaka mänginud teineteise vastu korra, kui 2019. aastal teenis jaapanlanna Toronto turniiri neljandas ringis 7:6, 6:4 võidu.