Selgusid Eesti käsipallikoondise EM-sarja vastased

Järgmine EM-finaalturniir peetakse 2024. aasta jaanuaris Saksamaal ja sinna pääseb 24 meeskonda. Neli rahvuskoondist said otsepääsme – korraldajamaa ning jaanuaris lõppenud EM-i esikolmik ehk Rootsi, Hispaania ja Taani. Ülejäänud 20 kohta täidetakse oktoobris algava valikturniiri abil.

32 võistkonda moodustasid kaheksa neljaliikmelist alagruppi. Koha finaalturniiril kindlustavad iga neliku kaks esimest ning neli paremat kolmanda koha saavutanud meeskonda. Eesti rahvuskoondis oli paigutatud nõrgimasse loosigruppi ja kolmandasse alagruppi tulid vastasteks Island, Tšehhi ja Iisrael.

"Küllap oli igas rühmas ka tugevamaid vastaseid, ent samas võinuks saada ka mängitavamaid variante. Aga loos on loos ja tegu on väga huvitava grupiga. Väljakutse on tõsine, kuid me lähme igat kohtumist võitma," kinnitas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

Island saavutas jaanuaris lõppenud EM-finaalturniiril kuuenda koha. Tšehhi jõudis sama kaugele neli aastat tagasi, tänavu lõpetati 13. astmel. Iisrael on EM-il mänginud korra, kui 2002. aastal saadi 14. koht, ent märtsis alistati MM-valiksarjas kahes mängus Leedu ja kohtutakse otsustavas faasis Ungariga.

"Island on hetkel on üks maailma tugevamaid meeskondi. Tšehhi on väga füüsiline tiim ja mängis hiljutisel EM-il kulla võitnud Rootsiga alagrupis viiki. Iisraeli võidud Leedu üle räägivad ka selget keelt ehk tegu on tõsise vastasega," pani Sivertsson kokku lühianalüüsi vastastest.

Kedagi meie rahvusmeeskonnale loositud EM-vastasest pole Eesti kunagi võitnud. Islandiga on 2009. aastal tehtud viik ja kaotatud kolmel korral. Iisraeli ja Tšehhiga on ajaloost ette näidata vastavalt viis ja kaks kaotust.

EM-valikturniiri kohtumised peetakse kahe kaupa kolmes nii-öelda aknas: tänavu oktoobri keskel ning järgmise aasta märtsi algul ja aprilli lõpul. Eesti alustab valiksarja 12. või 13. oktoobril Tšehhiga võõrsil ja 15. või 16. oktoobril Islandiga kodus. Viimaseks mängupäevaks on 30. aprill 2023.

EM 2024 valikturniiri alagrupid:

1.: Portugal, Põhja-Makedoonia, Türgi, Luksemburg

2: Norra, Serbia, Slovakkia, Soome

3: Island, Tšehhi, Iisrael, Eesti

4: Austria, Ukraina, Rumeenia, Fääri saared

5: Horvaatia, Holland, Kreeka, Belgia

6: Ungari, Šveits, Leedu, Gruusia

7: Sloveenia, Montenegro, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo

8: Prantsusmaa, Poola, Läti, Itaalia