Tartu Ülikool/Bigbank sai finaalseerias kirja teise võidu

Mängu ühed otsustavaimad hetked leidsid aset neljandas geimis, kui 24:19 eduseisus olnud Tallinn ei suutnud ära kasutada viit matšpalli ning sellega ära kindlustada meistritiitel. Ingris Suvi servidega tuli Tartu tiim mängu tagasi ning geim võideti 26:24.

"Ma olen praegu sõnatu, päriselt. Aga alguses ei klappinud, oli selline närviline olek. Otsisime liiga palju vigu teistest. Lõpuks kolmandas geimis ega ei olnudki rohkem midagi teha. Rahunesime maha, hakkasime oma asjadele keskenduma. Igaüks tegi oma asjad ära ja hakkas vaikselt tulema," rääkis Tartu mängija Ingrid Kiisk.

Finaalseerias on mõlemad tiimid võitnud oma kodumängud, kas Tartu sai neljapäevasest mängust midagi kaasa, et Tallinnas seda mustrit murda?

"Kindlasti saime, nüüd tahamegi selle needuse murda. Kindlasti esimesed kaks mängu pole seal nende nii-öelda koopas kõige paremad olnud, aga nüüd tahame seda kindlasti muuta," sõnas Kiisk. "Sellist energiat ja ühtekuuluvust pole ammu olnud," lisas ta.

Tallinna Ülikool/Kikase peatreener Sten Esna sõnas, et finaalseeria kinnitab, et favoriit puudub. "Ma arvan, et see ongi naiste võrkpalli ilu ja valu. See näitab, et selles seerias favoriiti pole. Viies mäng algab jälle seisust 0:0 ja tegelikult kõik võimalused on olemas," rääkis Esna.

Enne mängu:

Finaalseerias mängitakse kolme võidu peale. Võidukalt alustas seeriat kodumänguga Tallinna Ülikool/Kikas, kui vastased alistati 3:0 (25:19, 25:15, 25:19). Tartu vastas järgmises kohtumises 3:1 (21:25, 25:21, 25:15, 25:20) võiduga. Kodumängud tiimidele meeldivad, kolmanda mängu võitis jälle Kikas seisuga 3:0 (25:15, 26:24, 25:16).