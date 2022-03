Seim loobub hooaja esimesest tiitlivõistlusest, debüüdi teeb Eesti tugevaim naine

Eesti tugevaim mees Seim loobus EM-ist, kuna valmistub sügisel toimuvaks MM-iks ning samuti tahab ta keskenduda uuele olümpiakvalifikatsioonile, vahendas Delfi.

Pent võistleb EM-il uues kaalukategoorias (kuni 89 kg), sest olümpia jaoks on kategooriaid muudetud. Praegu on tema nimel Eesti rekordid kolmes raskemas kategoorias, kuni 109 kg, kuni 102 kg ja kuni 96 kg. EM-ile on ta registreerunud algraskusega 340 kg.

"See annab talle 32 sportlase võrdluses 17. koha. Mees, kellel on neli last ja kes teeb sporti täiskohaga töö kõrvalt, on tasemelt Euroopa meistrivõistlustel keskel hulgas, pole ju sugugi paha," kommenteeris treener Alar Seim.

Tiranas teeb naiste kaalukategoorias kuni 87 kg tiitlivõistluste debüüdi Eliise Peterson, eestlanna algraskuseks on pandud 205 kg.

Petersoni nimel on praegu kolm Eesti rekordit: rebimises 90, tõukamises 115 ja kogusummas 205 kg.