Neljapäeval pannakse pall mängu naiste jalgpalli meistriliigas

FC Flora naiskond alustas mängudega möödunud nädalavahetusel, kui pühapäeval toimunud superkarikamängus alistati möödunud hooaja suurim konkurent Saku Sporting 3:0. Eelmisel aastal kohtusid Flora ja Vaprus omavahel viiel korral, kui meistriliigas noppis Flora neli võitu ja lisaks alistati Vaprus ka karikafinaalis. Neljapäevast mängu näeb otsepildis Soccernet.ee vahendusel.

Flora abitreener Maria Sootak: "Neljapäevane naiste meistriliiga riismetest alguspauk on hea meile lakmuspaber. Kuna hooaeg tuleb tihe, siis peab nii mõnigi nädal mängima nädala jooksul mitu mängu - Vapruse vastu saame oma esimese proovikivi, mis seisus on meie füüsiline ja mentaalne taastumine ning keskendumine."

Ründaja Lisette Tammik: "Aasta esimene ametlik klubi mäng on mängitud ning emotsioon on väga hea. Oleme pikalt hooaja algust oodanud ja nüüd on see hetk käes ning lähme esimest meistriliiga mängu nautima. Usun, et tuleb kõva vastasseis, sest võistkonnad on puhanud ja näljased."

Seoses neidude U-19 koondise kogunemise ja osalemisega EM-valikturniiril, lükkuvad teised meistriliiga avavooru mängud veidi edasi ning esimest korda tulevad ülejäänud võistkonnad väljakule 16. ja 17. aprillil.