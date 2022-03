Flora leidis Kreidale läbi raskuste uue koduklubi

Laenuleping kehtib 30. juunini, kirjutab FC Flora oma kodulehel. Ukrainast naasnud Kreidale uue koduklubi otsimine kujunes raskeks, sest paljudel liigadel on hooaja lõpuni veel paar kuud ning meeskonnad on komplekteeritud ja vabu mängijaid tekkis turule sõja tõttu väga palju juurde, kes otsisid omale võimalusi. Kreida vastu tundis huvi Rootsi Esiliigaklubi Skövde AIK, kes allkirjastas mängijaga juuni lõpuni laenulepingu.

"Oli raske leida uut klubi, sest paljudes kohtades lõppeb hooaeg suvel ja nendel jäi umbes kümme mängu hooaja lõpuni," selgitas Kreida. "Lõpusirgel on väga ohtlik võtta meeskonda uus mängija ja teda kasutada tähtsates mängudes, sest mängija ei tea veel, kuidas meeskond mängib. Seal, kus hooaeg alles algfaasis või alles algamas, on enamus meeskonnad komplekteeritud ja nendel ei ole vaja uusi mängijaid."

Skövde on Rootsi jalgpalliklubi, mis eelmisel aastal mängis alles kolmandal liigaastmel lõuna tsoonis, kus saavutati teine koht ning selleks aastaks tagati koht Rootsi esiliigas. Skövde ajalugu on pikk: klubi loodi juba 1912. aastal, on ka varasemalt mänginud esiliigas, kuid pärast suurt kokkukukkumist 2000. aastal langes klubi 2003. aastaks lausa viiendasse divisjoni.

Pärast uuesti ülesehitamist on Skövdel läinud paremini ning on Rootsi jalgpallipüramiidis järk-järgult tõustud tagasi kõrgemale tasemele. Klubi koosneb peamiselt kohalikest rootslastest, kuid ridade vahelt leiab lisaks Kreidale ka mõned välismaalased.

"Selles olukorras on raske leida midagi paremat kui Rootsi esiliiga. Nagu ma varem ütlesin, on paljudel võistkondadel juba meeskonnad komplekteeritud ja pole vaja uusi mängijaid. Taseme mõttes on parem ikka mängida mingi arv mänge Rootsi esiliigas kui sama arv mänge Eestis," lisas Kreida.