Soome olümpiakomitee president palus kõrge ametniku ahistamisskandaali tõttu vabandust

Yle kirjutab, et Lehtimäki saatis mullu sügisel kahele naiskolleegile ebasündsa sisuga sõnumeid, mille järel sai ta ametliku hoiatuse. Nädala alguses teatas Lehtimäki oma tagasiastumisest.

"Minu teod on Soome tippspordile ja olümpiakomiteele tekitanud põhjendamatuid kahjusid," rääkis Lehtimäki. "Olen alati arvanud ja öelnud, et sport on indiviidist suurem ja nüüd on aeg nende sõnade valguses amet maha panna. Astusin piirist üle."

Soome olümpiakomitee pikendas vähem kui kuu aega tagasi Lehtimäki lepingut, kuid olümpiakomitee president Jan Vapaavuori tunnistas, et oli juba enne intsidendi avalikkuse ette tulekut teadlik veel vähemalt ühest võimalikust ahistamisjuhtumist.

"Olen teinud suuremaid ja väiksemaid vigu," sõnas Vapaavuori neljapäevasel pressikonverentsil. "Tahan kõigilt vabandust paluda. Üle kõige palun vabandust naistelt, keda see olukord puudutab kõige enam, aga ka olümpiaperekonnalt. Kõige suurem viga oli see, et pikendasime Mika Lehtimäki lepingut, kuigi olime teadlikud veel ühest süüdistusest."

Kuigi Vapaavuori sõnul piirdus ahistamine sõnumitega, kirjutab Yle oma allikatele tuginedes, et see võttis ka füüsilisi mõõtmeid. Vapaavuori sõnul ei ole ta Soome avalikkusele valetanud: "valetamine tähendab, et isik ütleb teadlikult midagi sellist, mida ta teab vale olevat. Ma ei ole seda teinud. Tunnistan, et olen andnud mitmeid hooletuid ütlusi, mida saab tõlgendada soovitust erinevalt," ütles president.

Lehtimäki töö võtab esialgu üle Leena Paavolainen. Kolmapäeval nõudis Soome haridus- ja kultuuriministeerium olümpiakomiteelt intsidendi käsitlemise kohta raportit, neljapäeval kinnitas olümpiakomitee, et tellib selleks sõltumatu uurimise.