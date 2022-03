Kotsar aitas Hamburgi eurosarjas kindla võiduni

Hamburg võitis esimese poolaja 48:36 ja kolmanda veerandi järel oli edu 71:52.

Viimasel perioodil oli edu nii suur, et Kotsaril polnud vaja enam mängu sekkuda. Ta viskas 24 minutiga 14 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja andis kolm korvisöötu, vahendab Delfi Sport.

A-grupis mängiv Hamburg on EuroCupi põhiturniiril võitnud kuus mängu ja kaotanud kaheksa. Kõik tiimid peavad põhiturniiril 16 mängu, Hamburg on praegu grupis seitsmendal kohal, aga parimal juhul on võimalik tõusta viiendaks.

Nii A- kui ka B-grupist pääsevad kaheksandikfinaali kaheksa esimest ja Hamburgi edasipääs on kindel.