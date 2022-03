15. järjestikune võit viis tulevase esireketi Miamis poolfinaali

Avasetis sooritas Kvitova 11 äralööki Swiateki kuue vastu, aga poolatar kasutas ära seti ainsa murdepalli ning läks 37 minutiga juhtima 6:3. Teise seti kolmandas geimis päästis Kvitova neli murdepalli, aga kaotas oma servi siiski nii viiendas kui üheksandas geimis ja kogu kohtumise tunni ja 17 minutiga 3:6, 3:6.

20-aastane poolatar pääses oma hooaja viiendasse poolfinaali, WTA 1000 kategooria turniiril on ta nelja parema sekka pääsenud kolm korda järjest. Nii Indian Wellsis kui Dohas teenis ta turniirivõidu. Miamis kohtub ta poolfinaalis 16. asetusega ameeriklanna Jessica Pegulaga.

"Tahan Doha turniiri algusest kasvanud enesekindlust ära kasutada," sõnas Swiatek pärast võitu. "Olen heas hoos. Selle võidulaine jätkamine oli päris keeruline, aga olen rõõmus, et mängisin hästi, et olen terve ja et saan mängida selliste vastastega nagu Petra."

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi endine maailma esinumber Naomi Osaka (WTA 77.) ja Belinda Bencic (WTA 28.).