PSV palkas peatreeneriks Eestile väravaid löönud Hollandi ründelegendi

"Ma olen alati unistanud PSV peatreeneri ametist. Arvasin, et kogemuste saamiseks läheb mul veel vähemalt aasta, aga mõnikord lähevad asjad omasoodu ja saad aru, et elu pole võimalik täielikult kontrollida. Usun, et praegu on õige hetk järgmise sammu astumiseks," rääkis van Nistelrooy PSV kodulehele.

45-aastane van Nistelrooy võtab ameti üle Roger Schmidtilt ning tema leping kestab kuni 2025. aastani. Alates 2019. aastast on van Nistelrooy olnud Hollandi rahvuskoondise abitreener ja möödunud suvest PSV reservmeeskonna peatreener.

Mängijakarjääri jooksul esindas van Nistelrooy lisaks PSV-le ka Manchester Unitedit ja Madridi Reali. Rahvuskoondise eest käis ta väljakul kokku 70 korral ja lõi 35 väravat. 2002. aasta MM-valikturniiril lõi ta kahe kohtumise peale kolm väravat ka Eesti koondise võrku.

Hetkel on PSV 64 punktiga Hollandi kõrgliigas teisel kohal, esikohal paiknevale Amsterdami Ajaxile kaotab PSV kahe punktiga.