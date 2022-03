Paul George tõi peale pikka vigastuspausi Clippersile uue hingamise

George naasis platsile pärast kolmekuulist küünarnukivigastuse tõttu puudumist.

"See on suur moraalitõus," ütles Clippersi treener Tyronn Lue. ''Poisid hakkasid väsima. Meil oli seda vaja.''

George kommenteeris, et käega on kõik hästi. "Ma tunnen end hästi, valu pole,'' ütles ta. Algselt tahtis George pärast vigastust operatsioonile minna, kuid arst ütles talle, et käsi paraneb ise. "Õnneks läksime selles suunas," ütles George.

Kolmanda veerandaja alguses juhtis Utah 25 punktiga. George viskas sel perioodil 20 punkti, kusjuures tiimi viimasest 12 punktist oli tema nimel kümme. Viimasele veerandile mindi vastu 82:94 kaotusseisus, kuid lõpuks võeti 121:115 võit.

Clippers on võitnud sel hooajal mitu kohtumist, kui tagasi on vaja tulla 20-punktilisest kaotusseisust. Nende 35-punktiline tagasitulek Washingtoni vastu 25. jaanuaril, on NBA ajaloo suuruselt teine.

Tulemused:

Washington – Chicago 94:107

Philadelphia – Milwaukee 116:118

Brooklyn – Detroit 130:123

Dallas – LA Lakers 128:110

LA Clippers – Utah 121:115