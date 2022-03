Maailma kuues reket Berrettini käis operatsioonil

Eelmisel nädalal loobus itaallane kõrgeima kategooria ATP tenniseturniirist Miamis. Kui siis oli ebaselge, miks Berrettini turniirilt lahkus, siis nüüd tunnistab ta, et põhjuseks oli parema käe vigastus. Paremakäelise mängijana raskendas see vigastus tal mängimist ning koos meeskonnaga suunduti arstide poole.

"Oleme minu tiimiga rääkinud meditsiiniekspertidega pärast seda, kui ma parema käe vigastusega Miamist lahkusin. Pärast mitut skaneeringut ja hindamist otsustasime, et väike operatsioon on parim lahendus täieliku ja kiire taastumise tagamiseks," kirjutas Berrettini Instagramis.

"Täna käisin operatsioonil ja mul on hea meel teatada, et see läks väga hästi. Minu arst ja meeskond arutavad juba plaane, kuidas mind tagasi väljakule saada. Teatan oma plaanist kohe, kui see on tehtud. Suur tänu nagu alati kogu toetuse eest," lisas ta.