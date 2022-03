Kuu enne hooaja lõppu jagub käsipalli esiliigas põnevust küllaga

Käsipalli meeste esiliigas jääb hooaja lõpuni paar päeva enam kui üks kuu. Mängida on veel kolm täisvooru ja ridamisi vahelejäänud kohtumisi. Medaliheitlus tõotab tulla põnev, sest võimalus esikolmikus lõpetada on veel viiel meeskonnal.

58 mängu kaotuseta püsiv Põlva/Arcwood juhib hetkel täiseduga ning tiimil on üks kohtumine varukski, kuid liigavõitjaks end veel pidada ei saa. Nimelt tuleb nelja mängu jooksul vastamisi minna kolme medaliihkajaga. 36 punkti kogunud kaaslinlastest jääb kahe silma kaugusele Põlva Coop, järgnevad HC Viimsi 28, HC Tallinn 2 27 ja Tartu Ülikool 24 punktiga.

Tartu Ülikoolil on veel teoreetilised medališansid

Väikseimad võimalused medalid kaela saada on kuuel eelmisel hooajal - mis ametlikult lõppesid - esikolmikusse jõudnud Tartu Ülikoolil. Märtsis saadi küll kaks võitu, ent alla jäädi mõlemale Põlva meeskonnale.

"Teoreetilised šansid on meil veel olemas. Igal juhul tahame kolm viimast mängu võita, aga kõik pole enam meie endi kätes. Mõned sellised kohtumised, mida võinuks või pidanuks võitma, oleme napilt kaotanud ja sinna punkte jätnud. Eks koroonaviirus tegi ka oma töö ja me ei saanud alati parimat koosseisu kokku," tunnistas TÜ peatreener Klaus Peeter Rüütli.

"Lõppeva hooaja positiivse poole pealt tasub esile tuua mõned mängijad. Rando Sein on vahepealsest õlavigastusest tervenenuna pidurdamatus hoos ning Marken Järv on meid kõvasti aidanud. Põlvas mängis ta rohkem äärel, aga meil on mängujuhina säranud," analüüsis Rüütli.

"Esiliiga tervikuna on kujunenud väga põnevaks, aga seda oskasime eeldada. Tasavägiseid mänge on palju ja ka tabeli lõpus paiknevate meeskondade vastu pole kerge. Kindlasti panevad näiteks HC Tallinn/Mustamäe ja TKA/Audentes järgmisel hooajal veelgi juurde," hindas tartlaste juhendaja.

Esiviisiku selja taga moodustavad omamoodi põneva "keskkasti" neli meeskonda, kes mahuvad kahe punkti sisse. HC Tallas/Tallinna Spordikool, SK Tapa/Tapa valla Spordikool ja Valga Käval 14 punktiga ning HC Kehra/Primend, kellel kaks silma vähem. Tallasel on kaks ja Tapal üks kohtumine varuks.

Andres Joosep: esiliigaga liitumine oli õige samm

Ka liigatabeli lõpp pole igav. Sealsel kolmikul oli enne märtsi algust kamba peale vaid seitse punkti, kuid viimase kuuga lisandus kaheksa silma. Nii HC Tallinn/Mustamäe, Tallinna Käsipalliakadeemia/Audentes kui ka Viljandi Spordikool/Pärnu hankisid lõppeval kuul võidulisa.

"Tegime esiliigaga liitumisel väga õige sammu. Kui algul pisut kartsime, et hakkame suuri kaotusi saama, siis esimesest värinast ülesaanuna on kõik hästi läinud," tunnistas debüüthooaega tegeva HC Tallinn/Mustamäe peatreener Andres Joosep, kelle hoolealused on peamiselt vanuses 15-16 ja kogunud kolm võitu.

"Tegin statistikat ja me oleme väravate vahet arvestades teises ringis oma mängu 170 protsenti parandanud. Lubasin hooaja eel, et peksupoisteks me jää. Seega oleme eesmärgi täitnud ja järgmisel aastal saame juba kõrgemaid sihte seada," teatas Joosep.

"Meeste vastu mängides jääb veel jõust puudu ning osa meeskondi mängivad lisaks küllalt robustselt - eriti need vanemad mängijad või tiimid, kes midagi saavutanud pole. Näiteks Eesti meistritest ja ekskoondislastest kubisev Põlva/Arcwood tegutseb väga korrektselt," kiitis mustamäelaste juhendaja.

"Meie meeskonnas on mitmed poisid suure arenguhüppe teinud: snaiprite tabeli eesotsas olev Mark Tjurlik, mängujuht David Nugis ja väravavaht Kenneth Säde, aga kindlasti ka Karel Mattias Peebo ja Frederik Pennert," lisas Joosep.