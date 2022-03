Selgus FIA endise presidendi surmapõhjus: raske haiguse tõttu võttis ta endalt ise elu

Eelmise aasta 24. mail suri Rahvusvahelise autoliidu endine boss Max Mosley. Nüüd selgus, et mees võttis endalt ise elu, kuna oli raskelt haige.

Mosley võttis endalt elu oma Londoni kodus 2021. aasta mais pärast seda, kui sai teada, et tal on raske haiguse tõttu tõenäoliselt väga vähe elada jäänud. Samuti kannatas ta kurnavate valude käes, teatas Westminsteri koronerkohus teisipäeval.

Uurimise käigus saadud tõendid näitasid, et 81-aastane mees võttis eelneval õhtul ühendust oma isikliku abistajaga, et rääkida talle oma otsusest. Kohus kuulis, et Mosleyt ei suudetud ümber veenda. Seejärel sõi ta oma naisega viimast einet ja kirjutas enesetapukirja, mis leiti järgmisel päeval.

Andmete kohaselt tekkis Mosleyl 2019. aastal difuusne suur B-rakuline lümfoom ehk vähk. Vaatamata arstide jõupingutustele, viidi Mosley edasi palliatiivravile.