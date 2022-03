Tabasalu ja Mistra võitlevad põhiturniiri viimases kohtumises finaalkoha nimel

Naiste meistriliigas mängivad neli tiimi tänavu omavahel läbi kaks korda kodus-võõrsil süsteemiga ning sellele järgnevad kohamängud, kus põhiturniiri kaks esimest kohtuvad finaalis. Järgmised tiimid lähevad omavahel vastastikku pronksimatšis. Tabelit juhib täiseduga Reval-Sport/Mella, HC Kehra ei avanud oma punktiarvet ning platseerus neljandale kohale.

Aruküla ja Tabasalu paiknevad tabelis vastavalt teisel ja kolmandal kohal ning enne kolmapäevast viimast kohtumist on esimesena mainitul kahepunktiline edu. Võistkonnad on tänavu omavahel kohtunud kaks korda, kusjuures Audentese koduplatsil veel vastamisi ei ole mindud. Senised mängud on lõppenud küll Mistra paremusega, kuid tänavu oma meistriliigas debüüthooaega tegeva tiimi koosseis on läbi elanud suuri kaotusi.

"Kahjuks peab tõdema, et pärast detsembris võidetud karikat, on meil olnud tõsiseid probleeme koosseisuga. Nüüd enne otsustavaid mänge ei saa me loota Maarja Treimani, Janeli Patraili ja Kim-Ly Hoangi kogemuste peale ning koondiste palluritest jäetud tühimik on kindlasti suur. Kuid meie jaoks on tegemist debüüthooajaga ning ühe tiitli oleme juba koju toonud ja noored on saanud liidrite puudumisel palju vajalikke kogemusi. Eks me peame täna üritama Tabasalu kiirrünnakud kuidagi kontrolli alla saada ja siis on kõik võimalik. Nii nagu ma tüdrukutele räägin, kui nad annavad ennast platsil parima, siis midagi muud keegi neilt küsida ei saa," rääkis Aruküla/Mistra peatreener Taavi Tibar.

Eelmises voorus oli Aruküla napilt parem HC Kehrast, kui viimaste sekundite väravast võeti üheväravaline võit. Tabasalu pidi Reval-Sport/Mella kindlat paremust tunnistama. Kolmapäevaste vastaste eelmises omavahelises kohtumises jäi Mistra veebruari alguses nelja tabamusega peale.

"Meie jaoks on siis täna otsustav mäng, kas jõuame finaali või jääme pronksmedalitele võitlema. Vaatamata väikestele haigustele saame põhimõtteliselt kõikide mängijatega arvestada. Kuna meil on vaja suureskoorilist võitu, siis peame mängima intensiivselt ning oma tehniliste vigade arvu võimalikult alla tooma. Tõotab tulla äge lahing ehk rahvas saali ja melu nautima," ütles HC Tabasalu/Audentese peatreener Martin Noodla.

Naiste meistriliiga põhiturniiri viimane kohtumine algab Tabasalu kooli spordihoones kell 18.30.