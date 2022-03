Esimestena tagasid Miami turniiri poolfinaalkoha Osaka ja Bencic

Tund aega kestnud kohtumises lõi Osaka 13 ässa. Võit tähendab talle karjääri esimest Miami turniiri poolfinaali ning nüüd on ta Kimiko Date Krummi järel teine jaapanlanna, kes on Miami Openil nii kaugele jõudnud.

Osaka pole teel Miami poolfinaali kaotanud ühtegi setti, olles alistanud Astra Sharma, Angelique Kerberi, Alison Riske ja nüüd ka üheksanda asetusega Collinsi. Viimasest kümnest veerandfinaalist on ta võitnud üheksa.

Sarnaselt Osakaga, pääses karjääri jooksul esimest korda Miami poolfinaali ka Bencic, kes alistas Saville'i 69 minutiga. Tokyo olümpiamängude kuldmedalistile tähendab see viiendat samal tasemel poolfinaali jõudmist. Bencic on kolmas Šveitsi mängija, kes on turniiride ajaloos nii kaugele jõudnud, liitudes Martina Hingise ja Timea Bacsinszkyga.