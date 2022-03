Eriksen lõi taas värava ja Taani alistas Serbia

Just Kopenhaagenis asuval Parkeni staadionil EM-finaalturniiri alagrupikohtumises kokku kukkunud ja elustamist vajanud Eriksen naasis koondisesse kolm päeva laupäeval mängus Hollandiga, kus lõi ka värava. Taani siiski kaotas 2:4.

Uuesti tegi Eriksen skoori teisipäeval, kui Parkenil alistati teises maavõistlusmängus Serbia 3:0. Skoori avas 15. minutil Joakim Mähle, 53. minutil tabas Jesper Lindström ja 57. minutil vormistas lõppseisu mõistagi sooja vastuvõtu saanud Eriksen.

Eriksen jätkas profikarjääriga alles veebruaris, kui sõlmis lepingu Inglismaa kõrgliigas mängiva Brentfordiga. "See õhtu on väga-väga oluline," lausus taanlane pärast võitu. "Olla tagasi Parkenil, lüüa värav ja selline vastuvõtt - see on midagi, mis tekitab külmavärinad."

Erikseni eemalolekul kindlustas Taani koondis ka koha 2022. aasta MM-finaalturniiril. 1986. aastal finaalturniiril debüteerinud taanlastel oli see kuues kord nii kaugele jõuda.