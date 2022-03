Gert Kivistik teenis Martinique'i saarel esikoha

Avapäeval sõidetud 10-kilomeetrisel temposõidul pidi Kivistik leppima Colombia ratturi Diego Armando Soraca Cabezase (19.12) selja taga teise kohaga, kaotades võitjale 41 sekundiga. Kolmanda koha teenis samuti Colombia rattur Jose Leonel Diaz Espitia (+1.07), vahendab EJL.ee.

"Temposõit kulges suhteliselt ootuspäraselt. Sõitsin võrreldes eelmise aastaga sama rada ca 30 sekundit kiiremini, kuid tänavu sellest võiduks ei piisanud. Pole ka midagi imestada, sest lõpp kulges mööda kitsaid teid ja valdavalt järskude tõusudega, kus ilmselt väikest kasvu Colombia rattur oma paremuse maksma pani," ütles Kivistik.

See tähendas, et järgmisel päeval toimunud 140-kilomeetrisel grupisõidul oli eestlasel vaja olla üldvõidu pälvimiseks ründavas rollis. "Võtsin kohe stardist ohjad enda kätte. Panin ühel laskumisel gaasi põhja ja minuga tulid kaasa osavamad kohalikud, kes on ilmselt seda laskumist sadu kordi sõitnud," jätkas Kivistik. "Saime enne esimest tõusu väikese vahe sisse, kuid liidritiim vedas grupi meile tõusu esimese kolmandiku lõpuks järgi. Korra lasti hoog maha, mille põhjal järeldasin, et see püüdmine oli neid korralikult kulutanud."

Kivistik jäi seejärel ootama järgmist võimalust, mille kasutas eesoodanud laskumisel koos mõttekaaslase Normann Latouche'iga edukalt ära. "Saime väikese vahe sisse ja hakkasime oma edu kasvatama. Ühel hetkel öeldi vaheks kaks minutit, hingasin hetkeks natuke kergemalt, aga siis hakkas vahe taas vähenema. Korra mõtlesin, et ehk püüavadki meid kinni, ent seejärel hakkas vahe uuesti suurenema," kirjeldas Kivistik. "Ühel hetkel hakkasin paarilise näost kurnatust märkama ja tuli välja, et tal on kõhuvalu. 40 kilomeetrit enne finišit lasi ta jala sirgeks ja pidin üksi jätkama. Võtsin madala asendi sisse ja andsin lõpuni minna. Kui jäänud oli viis kilomeerit, siis oli minu jaoks etapi- ja üldvõit kindel."

Kivistik edestas lõpuks üldarvestuses Diaz Espitiat viie minuti ja 33 sekundiga ning prantslast Mickael Stanislast kuue minuti ja 45 sekundiga. Eestlase järgmised stardid on juba sellel nädalal neljapäevasel velotuuril Criterium des Quartiers.