Kreegi koduklubi jõudis Prantsusmaa karikasarjas poolfinaali

Võrkpalli Prantsuse karikasarjas on kätte jõudnud kulminatsiooninädal. Meeste turniiril saatis edu Ardo Kreeki ja Sete'i Aragod, naiste versioonis jäid rahvuskoondise temporündaja Liis Kullerkann ja peatreener Alessandro Orefice aga poolfinaali ukse taha.

Sete'i Arago alistas veerandfinaalis Narbonne'i kindlalt 3:0 (28:26, 25:17, 25:20) ja jõudis poolfinaali. Kindel võit on seda muljetavaldavam, et hiljuti tuli Narbonne Eesti võrkpallipublikulegi tuttava Ankara Halkbanki kahekordse alistamise järel Challenge Cupi võitjaks. Ka Prantsuse liigatabelis on Narbonne kahe enam kogutud punktiga Sete'ist koha võrra kõrgemal, neljandal positsioonil, vahendab Võrkpall24.ee.

Naiste karikavõistlustel aga Eesti koondislasi edu ei saatnud. Liis Kullerkannu ja Alessandro Orefice tööandja Venelles'i Pays d'Aix läks karikasarja veerandfinaalis vastamisi Cannes'i Racing Clubiga, kellelt tuli vastu võtta 0:3 (28:30, 22:25, 20:25) kaotus.

Poolfinaali jõudis aga Eesti koondise endine peatreener Lorenzo Micelli, kelle juhendatavad Le Cannet Volero klubist olid 3:1 (25:19, 17:25, 25:21, 25:17) üle Evreux naiskonnast.

