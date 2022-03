NHL: Tarassenko jõudis 500 punktini

Võitjate eest viskas Vladimir Tarassenko kaks väravat ja andis ühe väravasöödu. Sellega jõudis Tarassenko uue tähiseni – ta on nüüd viies Bluesi mängija, kes on NHL-is kogunud vähemalt 500 punkti. Varem on samaga hakkama saanud Bernie Federko, Brett Hull, Brian Sutter ja Garry Unger.

Lisaks Tarassenkole tegid Bluesi eest skoori David Perron ja Marco Scandella, Ville Husso tõrjus 35 pealeviset. Canucksi värava viskas viimasel kolmandikul Brad Hunt.

Bluesile oli see viimasest seitsmest mängust alles teine võit.

Tulemused:

Washington – Carolina 1:6

St. Louis – Vancouver 4:1

Chicago – Buffalo 5:6

Edmonton – Arizona 6:1

Los Angeles – Seattle 1:6