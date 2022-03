Tanel Leok annab aprillis suure lahkumisetenduse

"See otsus tuli nii viimasel minutil, et päris tippvormi ei jõua ma end ajada," ütles Tanel Leok (Husqvarna, Sõmerpalu Motoklubi). "Kuid osalen sel kevadel oma kahel viimasel suurvõistlusel. 15.-17. aprillil toimuvad Sõmerpalus Adrenalin Arenal superkrossi Euroopa meistrivõistlused, kus ma olen stardis."

Lisaks otsustas Leok minna starti motokrossi maailmameistrivõistluste etapil Lätis Kegumsis 23.-24. aprillil. "See on mul hinge peal kriipinud päris pikka aega. Koroona ja eelmise aasta vigastuse tõttu ei saanud ma seda viimast surakat ära teha. Loodan, et kõik Eesti fännid ja toetajad saavad nüüd seda võistlust vaatama tulla," lausus ta.

Adrenalin Arenal toimuvad aprilli keskel esmakordselt Euroopa meistrivõistlused superkrossis, kus kolme päeva jooksul näeb rajal nii Eesti kui Euroopa kiiremaid krossisõitjaid.

36-aastane Leok on esindanud Eestit Rahvuste motokrossil 19 korda — saavutus, mida ei ole suutnud korrata ükski teine motokrossisõitja maailmas. Oma pika karjääri jooksul on ta tulnud nii juunioride maailmameistriks, Saksamaa, Suurbritannia, Hollandi, Itaalia kui lugematutel kordadel Eesti meistriks motokrossis. Aastal 2014 anti Tanel Leokile "Eestimaa uhkuse" auhind. Ta valiti ka Eesti motospordi Kuulsuste halli.