VAATA OTSE | Eesti kaotas otsustavas mängus Küprose vastu avapoolaja

Avamäng Eestis lõppes väravateta viigiga. Korduskohtumine otsustab, kas Eesti jääb püsima C-liigasse või kukub aste madalamale.

Eesti koondise koosseis mänguks Küprosega:

Väravavahid

1 Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Paide Linnameeskond 46/0

12 Marko Meerits (26.04.1992) – Nõmme Kalju FC 13/0

22 Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 11/0

Kaitsjad

15 Ragnar Klavan (30.10.1985) – Paide Linnameeskond 128/3

7 Sander Puri (07.05.1988) – Tartu JK Tammeka 89/4

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 76/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora (laenul Poltava Vorsklast, UKR) 47/3

3 Artur Pikk (05.03.1993) – Tallinna FCI Levadia 47/1

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 13/0

2 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 12/0

4 Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

6 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 138/25

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 94/14

8 Henri Anier (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA) 78/17

11 Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 51/1

17 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Piast Gliwice (POL) 44/8

5 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 19/0

9 Erik Sorga (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 16/4

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – MFK Karvina (CZE) 15/0

19 Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 8/0

20 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 5/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets

Mänedžer: Miko Pupart

Küprose koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

22 Neofytos Michael (16.12.1993) – APOEL FC 11/0

1 Ioakeim Toumbas (19.02.1999) – AEK Larnaca 0/0

12 Andreas Christodoulou (26.03.1997) – Ethnikos Achnas 0/0

Kaitsjad

9 Dimitris Christofi (28.09.1988) – Anorthosis Famagusta 62/8

4 Nicholas Ioannou (10.11.1995) – Como (ITA) 34/2

3 Constantinos Soteriou (21.06.1996) – AEL Limassol 10/0

2 Stelios Andreou (24.07.2002) – Charleroi (BEL) 5/0

13 Nikolaos Panagiotou (12.05.2000) – AC Omonia 4/0

17 Dimitris Theodorou (10.09.1997) – APOEL FC 1/0

5 Evangelos Kyriacou (03.02.1994) – Olympiakos Nicosia 0/0

Poolkaitsjad

18 Kostakis Artymatas (15.04.1993) – Anorthosis Famagusta 56/1

11 Andreas Avraam (06.06.1987) – Anorthosis Famagusta 48/5

8 Charalampos Kyriakou (09.02.1995) – Apollon Limassol FC 45/0

20 Grigoris Kastanos (30.01.1998) – Salernitana (ITA) 44/3

15 Fotios Papoulis (22.01.1985) – AC Omonia 25/3

23 Ioannis Pittas (10.07.1996) – Apollon Limassol FC 23/1

21 Marinos Tzionis (06.07.2001) – Sporting Kansas City (USA) 13/0

7 Minas Antoniou (22.02.1994) – AEL Limassol 12/0

6 Alexander Gogic (13.04.1994) – Mirren FC (SCO) 9/0

16 Danilo Spoljaric (14.07.1999) – Apollon Limassol FC 1/0

19 Andreas Chrysostomou (14.01.2001) – Anorthosis Famagusta 0/0

Ründajad

10 Pieros Sotiriou (13.01.1993) – Ludogorets Razgrad (BUL) 52/11

14 Andronikos Kakoullis (03.05.2001) – AC Omonia 7/1

Peatreener: Nikos Kostenoglou

Enne mängu:

"Kindlasti käib mäng ikkagi mõisa peale. Ma ei oskagi praegu emotsionaalselt midagi öelda. Emotsioon tekib lähtuvalt sellest, milline on selle mängu tulemus. Praegu on emotsioonid väga rahulikud ja keskendume mängule," sõnas Eesti koondise kaitsja Karol Mets mängueelsel pressikonverentsil.

Eesti olukorra teeb natuke raskemaks tõsiasi, et keskväljalt on järjest mängijaid haiguse tõttu ära kukkunud. Viimati näiteks Mattias Käit.

Eesti koondise peatreener Thomas Häberli sõnas, et jalgpallis ideaalseid olukordi pole. "Peame olema loomingulised ja usun, et leiame teiste mängijatega samuti häid lahendusi. Meil on keskväljale võimalik panna näiteks Sander Puri, kes on seal ka mänginud. Leiame lahendused, võime teha mõned muudatused, nii et eks me näe, kuidas homme asjale läheneme," kommenteeris Häberli.

Mida saab Eesti koondis ise kordusmängus paremini teha? "Arvan, et iga mängija peab palli veidi julgemalt mängima. Teame, et Küpros kodus mängib paremini. Äkki see avab meile mingisugused ruumid, mida ära kasutada. Ma eeldan, et väljak on siin kindlasti parem kui Eestis. See teeb ka seda mängu kvaliteeti ja tõstab tempot ja kõike seda. Arvan, et see võiks olla ka meile kasuks. Üldpildis lihtsalt natukene julgemalt mängida ja mõned liikumised taktikalise poole pealt väljaku peal, mida paremini teha," lisas Mets.