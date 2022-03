"Võrguplatsid korda!" raames tehakse üle Eesti korda kümme võrkpalliväljakut

Juba 12. korda toimuva projekti raames on Eesti võrkpalli liit koostöös Oma Ehitaja, Credit24 ning Tallinna Spordi-ja Noorsooametiga korrastanud ja rajanud 120 võrkpalliväljakut. Sel suvel jõutakse 130. väljakuni.

"On hea meel näha, et tänu Oma Ehitajale ja "Võrguplatsid korda" projektile on tänaseks juba rohkem kui 100 võrkpalliväljakut üle Eesti uue ilme saanud. Tänu sellele saavad rannavolle huvilised ja harrastajad oma kodukohtades tegeleda just endale südamelähedase spordialaga. Loodan väga, et see projekt jätkub veel pikki aastaid ja nii saame Eestis rannavõrkpalli harrastavaid inimesi näha aina rohkem ja rohkem - võrkpall on tõesti võrratu," sõnas võrkpalli liidu projektijuht Liis Nesler.

Žürii vaatab kõik taotlused hoolega läbi ning valib parimate argumentatsioonide ning illustreerivate materjalide alusel välja kuus kohta, kuhu juba sel aastal uued platsid tulevad. Lisaks valib žürii avalduste hulgast veel kümme taotlust, mille lühikirjeldused lähevad 22. aprillil Postimees.ee portaalis toimuvale rahvahääletusele, kus kõik soovijad saavad ühe nädala jooksul anda oma poolthääle kõige rohkem meeldinud kohale. Rahvahääletuse tulemusena selgub neli enam toetust kogunud kohta, kuhu samuti sel aastal võrkpalliplats rajatakse.