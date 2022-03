Kaks eestlast Soomes poolfinaali, Armi Pärt pikendas lepingut

Soome meistrisarjas lõppes vaheturniir ja Markus Viitkari tööandja Karjaa BK-46 võitis selle täiseduga. Eesti koondise joonemängija eelmise nädala võidumängudes Grankulla IFK ja Riihimäe Cocksi üle haiguse tõttu kaasa ei teinud. Vaheturniiril kõik üheksa mängu võitnud Karjaale järgnesid Helsingi Dicken üheksa, Grankulla IFK kaheksa ja Cocks viie punktiga.

Eelmisel nädalal otse poolfinaalipääsu kindlustanud Dicken alistas kolmapäeval põnevuslahingus Cocksi 28:27 (16:13) ja "aitas" siis kolmandale kohale Grankulla, kaotades viimasele 16:21 (7:8). Armi Pärt viskas pealinlaste kasuks mõlemas mängus kaks väravat.

"Eesmärk sai eelmisel nädalal täidetud. Kasutasime päris palju nooremaid pallureid ja neile olid viimased mängud heaks karastuseks. Suuremat pilti vaadates üritasime säästa Soome koondislasi, kel seisavad ees MM-valikmängud Horvaatiaga," selgitas Pärt, kes 33 tabamusega paigutus vaheturniiri snaiprite tabelis viiendale kohale.

"Senine hooaeg on meil suhteliselt Ameerika mägede sarnane olnud. Alustasime hästi, siis hakkasid vigastused kimbutama. Nüüdseks oleme leidnud sujuva tiimitöö ja siit on hea edasi minna. Ise olen vastaseid paremini tundma õppinud, teinud mõned muudatused ja ka koostöö on paranenud," sõnas ohtralt mänguaega saav 30-aastane joonemängija.

"Päris 60 minutit ei mängi, sest ühe kaheminutilise karistuse mängus ikka üles korjan. Aga tõesti olen siin rahul ja see on vastastikune, sest pikendasin hiljuti Dickeniga lepingut ka järgmiseks hooajaks," teatas lisaks Soomele ka Türgis, Taanis, Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal ja Rootsis võõrleegionäri leiba maitsnud Pärt.

Saksamaa Bundesligas said Mait Patrail ja Rhein-Neckar Löwen läinud nädalal võidu ja kaotuse. HBW Balingen-Weilstetten alistati 31:22 (16:12), ent Berlini Füchsele kaotati 24:29 (8:16). Patrail viskas Balingeni võrku ühe värava, Füchse vastu aga tegi kaitses kolm viskeblokki ja ühe vaheltlõike.

Karl Toomi ja HSC 2000 Coburgi mänguõnn 2. Bundesligas ei pöördu. Viimasest kuuest kohtumisest on Coburg neli kaotanud ülinapilt ja ühe viigistanud. Reedel jäädi võõrsil 29:30 (17:14) alla ASV Hamm-Westfalenile, Toom andis ühe väravasöödu. Liigatabelis on Coburgil küll mitu kohtumist varuks, aga väljalangemistsoon vaid kahe punkti kaugusel.

Kolmandas liigas algas kaheosaline finaalturniir. 1. alagrupis alustasid Karl Roosna ja 1. VfL Potsdam dramaatilise võiduga, kui TuS Vinnhorst alistati lõpusireenijärgsest karistusviskest saadud võiduväravaga 27:26 (12:10). Roosna viskas võitjate kasuks kolm väravat.

Rumeenia meistriliigas sai Bukaresti Steaua 26:34 (13:18) üllatuskaotuse Timisoara SCM Politehnica käest, aga naasis pühapäeval kiirelt võitude teele. Võõrsil oldi 25:21 (13:11) üle ACS HC Buzaust. Eesti koondise kapten Martin Johannson viskas viimases mängus ühe värava.

Medaliheitlus tõotab viimase nelja vooruga tulla ülipõnev. Tiitlikaitsja Bukaresti Dinamo on küll 58 silmaga kindel liider, ent järgnevad Steaua ja Turda AHC Potaissa 52, HC Dobrogea Sud 50 ja Baia Mare CS Minaur 49 punktiga ning viimasel on mäng varuks. Meenutame, et Rumeenias antakse võidu eest kolm silma.

Norras kaotas Fjellhammer IL pühapäeval kodus Kolstad Håndballile 26:28 (16:16), Alfred Timmo andis ühe väravasöödu. FIL pudenes esikaheksast välja, aga viimase kahe vooruga saab võitlus kahe viimase veerandfinaali viiva koha eest olema pingeline. Hetkeseis kohtadel 7.–10: Kristiansand 22, Bækkelaget ja Halden 21 ning Fjellhammer 20 punkti.

Meie naiskäsipallurid olid heas hoos. Polina Gorbatsjova tabas Itaalia Serie A-s kuus korda ja Erice AC Life Style oli napilt 28:27 (13:12) parem Mestrino Ali' Best Espressost. Meeste koondisepausi ajal viskas Gorbatsjova sama arvu väravaid liigaliidri SSV Brixen Südtiroli vastu, kui 30:33 (16:16) alla vannuti.

Alina Molkova püstitas meie välismaal mängivate pallurite hooaja skoorirekordi, visates Portugali karikasarja veerandfinaalis 13 väravat. SL Benfica alistas kindlalt esiliigaklubi AC Vermoim/Ondarevi 43:16 (16:7) ja edenes finaalnelikusse. Seni olid eestlastest selles arvestuses hooaja paremad Dener Jaanimaa 12 ning Roosna ja Gorbatsjova 11 tabamusega.