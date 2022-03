Noor eritrealane kirjutas Aafrika jalgrattaspordi uue peatüki

Hoolimata vähestest kogemustest ka munakivisillutisega hästi toime tulnud Rein Taaramäe tiimikaaslasest sai esimene mustanahaline Aafrika jalgrattur, kes võitnud mõne tähtsa klassiku ehk maineka ühepäevasõidu.

23-aastane Girmay Hailu kuulus koos kolme kaaslasega jooksikute gruppi ja võitis 248,8-kilomeetrise sõidu ajaga 5:37.57. Talle järgnesid prantslane Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ning belglased Dries van Gestel (TotalEnergies) ja Jasper Stuyven (Trek - Segafredo). Peagrupp kaotas kaheksa sekundiga.

Girmay oli andnud tänavu heast vormist märku juba varasematel klassikutel, kui tuli E3 sõidul viiendaks ja Pariis - Tours võidusõidul kümnendaks. Mullu teenis ta U-21 vanuseklassi MM-i grupisõidus hõbeda.

"See on uskumatu, imeline - veel reede öösel muutsime plaani. Ma tulin heade tulemuste järele, aga võita see sõit - see on lihtsalt uskumatu," oli Girmay kommentaar finišis. "See muutis minus palju ja tähistab helget tulevikku, eriti Aafrika ratturite jaoks. Õnnesoovid kõigile Aafrika ratturitele."