Iluuisutamise MM-i edukaim riik oli Jaapan

Esmakordselt Lõuna-Prantsusmaal Montpellier's toimunud iluuisutamise maailmameistrivõistlused kulmineerus pühapäeval suurejoonelise galaetendusega.

Korraldajate vaev tasus end ära, sest koju jäeti ihaldusväärne kuld jäätantsus. Olümpiavõitjad 26-aastane Gabriella Papadakis ja 27-aastane Guillaume Cizeron püstitasid publiku marulisel toetusel kolm maailmarekordit ja võitsid viie Euroopa meistritiitli kõrvale ka oma viienda maailmameistrikulla.

"Aitäh kõigile toetuse eest, mida olete meile näidanud. See oli sellel võistlusel imeline. Ma arvan, et see oli ilmselt üks ilusamaid võistlusi, kus meil on olnud võimalus osaleda. Me ei saa olla enam tänulikumad. Suur aitäh!" ütles viiekordne maailmameister ja Pekingi olümpiakuld Cizeron.

Just koduste fännide ees kuldse finiši teinud prantslastest jäätantsu valitsejad, kes püstitanud 34 maailmarekordit ja võitnud kokku 14 tiitlivõistluste medalit, alustasid ühist teekonda juba kümneaastaselt. Nüüd seisab neil ees tänuturnee mitmetes Prantsusmaa linnades.

"Minu sõnum noortele uisutajatele oleks, et usaldage teie ümber olevaid inimesi. Usaldage oma treenereid, tiimiliikmeid, partnereid. Nautige igat momenti, sest kõik möödub väga kiiresti ja ühtäkki avastad, et oled tipus. Haarake kinni igast hetkest ja isegi kui kõik ei lähe nii nagu planeeritud, siis alati on midagi õppida ja armastada oma teekonnal," sõnas Cizeron.

MM-i edukaim riik oli kahe kulla ja kahe hõbedaga Jaapan, kelle ridades on nüüd üksiksõidu uued maailmameistrid Shoma Uno ja Kaori Sakamoto. Viis medalit teenisid USA uisutajad - paarissõidus tõid neile kulla Alexa Knierim ja Brandon Frazier. Medalirõõmu said nautida ka Belgia ja Kanada.

Sanktsioonide tõttu jäid eemale Venemaa ja Valgevene sportlased. Oma koondist ei toonud starti Hiina. Küll olid jääl pommivarjenditest ja raketirünnakute alt tulnud Ukraina uisutajad. Eesti parimana sai Mihhail Selevko oma debüüdil 15. koha.

Tänavuse uisuhooaja viies ja viimane tiitlivõistlus peetakse 14.-17. aprillini Tallinnas, kus selguvad juunioride maailmameistrid.

MM-i medalitabel:

1. Jaapan (2 kulda, 2 hõbedat)

2. USA (1 kuld, 1, hõbe, 3 pronksi)

3. Prantsusmaa (1 kuld)

4. Belgia (1 hõbe)

5. Kanada (1 pronks)