Vahur Teppan Eesti suusatamisest: mina nii traagilist seisu ei näe

Miks on meie parimate suusatajate tulemused rahvusvahelisel areenil jäänud tagasihoidlikuks?

Meie võistkond on võrdlemisi noor. Praegustest koondislastest on vaid üksikud varasemalt paremini võistlenud. Kui võtame näiteks naised, siis nad olid alles esimest aastat U-23 vanuseklassis ja mõned nendest isegi U-20 klassis. Omaealiste tiitlivõistlustel sõidavad meie naised 20 parema hulka. Meestest näiteks Alvar Johannes Alev tegi tegelikult oma parima hooaja.

Milles on meie põhimure? Sportlased pole piisavalt andekad-töökad või puudub vajalik taustsüsteem?

Nagu ma eelnevalt ütlesin, siis on enamus meie suusatajatest alles arenguteel. Nad pole veel maailma 30 parima hulka suutnud murda. Kui võtame näiteks Marko Kilbi, kes on jõudnud 30 hulka, siis tema tegi oma strateegilisel ettevalmistusel ka vigu - ta võttis riske, mis ei õigustanud ennast.

Mina nii traagilist seisu ei näe. Õed Kaasikud ja Aveli Uustalu on endale ladumas meeletut alusplatvormi selleks, et saaksime üldse kõrgematest tulemustest rääkida.

Oled ise töötanud Hiinas, näinud maailma suusatamist. Kristjan Ilves ütles hiljuti välja, et tema arenguhüpe tuli tänu norralaste abile. Kuivõrd on meie oskusteave murdmaasuusas piisaval tasemel?

Meil on tegelikult väga palju tugevaid treenereid ja klubide tasemel käib minu hinnangul töö võrdlemisi hästi. Klubid on aktiivsed, teevad tööd järjepidevalt ja nõu annavad suurte kogemustega treenerid. Klubide üleselt on kindlasti kohti, kus saab seda oskusteavet paremini omavahel jagada. Sellega praegu tegeleme ja usun, et olukord vaikselt paraneb.

Mida oleks vaja esimese asjana ära teha, et saaksime loota positiivsele arengule?

Üleüldine keskkond peab noorte ja järelkasvu jaoks olema inspireeriv ja motiveeriv. Mina isiklikult usun, et tuleks teha koostööd ka teiste rahvuskoondistega. Kui viimaseid aastaid vaadata, siis päris tipus domineerivad meeste seas Venemaa ja Norra sportlased. Üksikud supertalendid nagu Iivo Niskanen saavad aeg-ajalt esikümnesse, aga valdavalt on MK-sarjas Norra ja Venemaa pidupäevad.

Kui rikkalik on meie noorte murdmaasuusatajate tagala? Millist potentsiaali see pakub?

Kindlasti on rikkalik. Olen ise sel aastal mitmetel võistlustel käinud ja näinud, et 16-aastaste seas on nii poistel kui ka tüdrukutel see tahe ja talent täiesti olemas. Seal on selliseid sportlasi, kes kaks aastat vanemate norrakate vastu suudavad sprindisõite väga edukalt teha. Seepärast mina ei näe seda tuleviku nii trööstitult.

Suusaliidul pole pärast Andreas Laane taandumist juba üle aasta presidenti. Kui suur murekoht see on ja äkki Vahur Teppan sobiks suusaliidu presidendiks?

Ma olen veel liiga noor ja mul on teisi funktsioone, kuidas Eesti suusatamist aidata. Nii suurele organisatsioonile oleks president kindlasti vajalik. Ma arvan, et ei lähe kaua kuni leiame presidendiks sobiva inimese.