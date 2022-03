Alutagusel lõpetati hooaeg teatesprindi Eesti meistrivõistlustega

Naised läbisid klassikatehnikas kahekesi kuus 1,2 kilomeetrist ringi ja algusest peale juhtisid võistlust Alutaguse suusaklubi esindajad Herta Rajas ja Aveli Uustalu. Teisena lõpetanud Võru suusaklubi noored, juunioride seas võitnud Merli Mari Utsal ja Johanna Udras kaotasid võitjale 20 sekundiga ja pronksi teeninud Emajõe suusaklubi esindajad Kätlin Kukk ja Gerda Kivil 26 sekundiga.

"Emotsioon on väga hea. Võtta kodurajal koos tiimikaaslasega kuld - see on hea tunne," ütles Uustalu pärast võistlust.

MK-sarjas võistelnud Eesti parematest naissuusatajatest oli pühapäeval stardis vaid Uustalu, kes saavutas lõppenud hooajal U-23 vanuseklassi MM-võistlustel sprindis 16. koha. Täiskasvanute seas jäi arvestatav tulemus tegemata.

"Ma olen küll rahul, et pääsesin olümpiale, aga see sooritus ei olnud päris minu võimete kohane. See tekitas väikese pettumuse. Sellele järgnes omavanuste MM Norras, kus esimene start läks aiataha, aga vabatehnika sprint läks väga hästi," märkis Uustalu.

Kui naiste võistlusel oli stardis üheksa tiimi, siis meeste seas läksid sprinditeate meistrikulda püüdma kümme võistkonda. Sõideti kuus 1,4-kilomeetrist ringi ja esikoha eest võistlesid kuni viimase ringini Albert Unn-Martin Himma ning Hendrik Peterson-Anders Veerpalu.

Viimase vahetusega tõi tänavu Pekingi olümpial ja MK-sarjas võistelnud Himma võidu Karupesa tiimile, Jõulu suusaklubi juuniorid kaotasid kuue ja poole sekundiga. Pronksi teenisid Andre Luuk-Kaspar Päärson CFC spordiklubist. Päris mitmed meie tugevamad meessuusatajad jäid võistlusest eemale.

"Minu tiimikaaslane tegi kõva töö ära. Mul oli vaja ainult vormistada. Läks lihtsamalt kui kartsin. Olümpia andis kõva motivatsioonilaengu. Kõik pani mõtlema, mida tahaksin paremini teha. Et kui järgmisel korral peaksin olümpiale minema, siis ka parem tulemus teha," rääkis Himma.

Laupäeval sõideti Alutagusel noorte suusasarja viimane etapp, kus kaheksas erinevas vanuseklassis oli osalejaid ligi kolmsada. Võisteldi ühisstardist vabatehnika distantsidel ja sõltuvalt vanusest oli võistlusmaa pikkuseks kolm kuni 20 kilomeetrit.

Hooaja lõikes tunnistasid oma vanuseklassis ainult võite kuus noort suusatajat, alates noorematest Berit Alliksaar, Andrias Rääst, Stefan Kivil, Dominik Lopuhhin, Gerda Kivil ja Toni Andree Saarepuu.

Eesti meistrivõistluste klassikatehnika teatesprintide tulemused:

Mehed:

1. MTÜ Karupesa Team (koosseisus Albert Unn, Martin Himma)

2. Suusaklubi "Jõulu" (koosseisus Hendrik Peterson, Anders Veerpalu)

3. Spordiklubi CFC (koosseisus Andre Luuk, Kaspar Päärson)

Naised:

1. Alutaguse Suusaklubi (koosseisus Herta Rajas, Aveli Uustalu)

2. Võru Suusaklubi (koosseisus Merli Mari Utsal, Johanna Udras)

3. Emajõe Suusaklubi (koosseisus Kätlin Kukk, Gerda Kivil)

M20:

1. Suusaklubi "Jõulu" (koosseisus Hendrik Peterson, Anders Veerpalu)

2. Spordiklubi CFC (koosseisus Andre Luuk, Kaspar Päärson)

3. Suusaklubi "Jõulu" II (koosseisus Päär Suursild, Juss Leiner)

N20:

1. Võru Suusaklubi (koosseisus Merli Mari Utsal, Johanna Udras)

2. Emajõe Suusaklubi (koosseisus Kätlin Kukk, Gerda Kivil)

3. KF Suusaklubi (koosseisus Eva-Maria Saar, Hedvig Altmäe)

M18:

1. Võru Suusaklubi (koosseisus Toni Andree Saarepuu, Lars Piirmann)

2. Emajõe Suusaklubi (koosseisus Stefan Kivil, Ralf Kivil)

3. Spordiklubi CFC I (koosseisus Robert Sarapuu, Richard Piho)

N18:

1. Võru Suusaklubi (koosseisus Maarja Olesk, Aurelia Kumm)

2. Spordiklubi CFC I (koosseisus Triinu Kresmer, Kretel Kaljumäe)

3. Spordiklubi CFC II (koosseisus Emma Maria Päärson, Liv Leivo)