Vesik: ei kujuta ette, mis juhtuks, kui jätkaksin Vene poiste treenimist

Oma mängijakarjääris koos Kristjan Kaisiga Eesti rannavõrkpalli uutesse kõrgustesse viinud Rivo Vesik on treenerina nautinud pehmelt öeldes veel suuremat edu. Ametlikult alates 2016. aastast Venemaa koondise treenerina ametis olnud Vesiku juhendatavad, Vjatšeslav Krasilnikov ja Oleg Stojanovski, võitsid eelmisel aastal Tokyo olümpiamängudel hõbeda. 2019. aastal tuldi ka maailmameistriks.

24. veebruaril, kui Venemaa Ukrainasse tungis, viibis Vesik oma hoolealustega Hispaanias laagris. Laager tehti küll lõpuni, kuid juba siis oli selge, et tavapärane töö jätkuda ei saa. Venemaa agressioon mõjutas Vesiku kolleege ka isiklikul tasemel. Nimelt jagas Vesik laagris tuba Venemaa koondise abitreeneriga, kelle pereliikmed elavad Kiievis.

Nüüdseks on Vesik tagasi Eestis ja Venemaa koondist enam ei juhenda. Kuu aja jooksul on ta pidanud rinda pistma aga olukordadega, mida ettegi ei kujutanud. Intervjuu alustuseks uurisime Rivo vesikult, kuidas on läinud tema kolleegi perel Ukrainas?

"Raske öelda, kas on hästi läinud või mitte. Tal on vanemad, vanaema, õde ja õelaps endiselt Kiievis. Nad ei ole ära tulnud ja nad ei ole ka nõus sealt ära tulema. Mingi hetk oli jutt, et nad tulevad ja ma aitan neil Eestisse tulla, aga siis selle jutu peale saatis pereisa mind kuu peale ja ema samamoodi. Õde on tal arst, kes ütles, et tema ei saa kuhugi minna, kuna töökohustused ei luba ja vanaema ütles, et tema venelaste eest ei põgene."

Kuidas sinu suhtlus võrkpalliliiduga välja nägi? Millised jutuajamised leidsid aset ja mis tulemusi need andsid?

Tegime kaks-kolm kõne ja kuna minu leping kehtis kuni 2024. aastani ehk Pariisi olümpiani, siis otsustasime kõik ametlikult ja vastavalt lepingule teha. Etteteatamisaeg oli kaks kuud seega ametlikult saab minu leping läbi 1. mail. Minu ülemused olid väga mõistlikud ja said väga hästi aru, mis olukord on ja kuidas see edasi areneb. Ega neile ka ei meeldi see, mis praegu toimub.

Mis seisus on sinu all treeninud võrkpallurid? Ühest küljest see neile ei meeldi, aga teisalt on neil vist keeruline selle vastu sõna võtta.

Ma sain väga hästi aru, mis seisus nad tegelikult on. Võib-olla sain mina sellest isegi paremini aru kui nemad ise. Vähemalt kuni selle hetkeni, kui nädal tagasi hakati Venemaal paljusid kohti kinni panema. Olen nendega vahepeal suhelnud ja nüüd on nad tagasi laagrisse läinud.

Üks poiss käis korraks sõjavastasel protestil ja ütles, et olukord oli rahulik. Need, kes seal protestil lärmasid viidi minema, aga teisi inimesi ei puudutatud. See rahvamass olevat olnud üsna pisike. Mingeid probleeme pole sellest tekkinud.

Poiste põhimure on see, et väidetavalt ei võeta Venemaal kohe kõiki inimesi kinni, kuna ei taheta skandaali tekitada. Paljud inimesed võetakse kinni nii, et hiljem vaadatakse tänavakaamerate järgi, kes protesteerimas käisid ja seejärel uuritakse välja, kes nad on ja alles siis tulevad koju.

Kas sinu ülemused soovisid, et sa oleksid sinna jäänud või ütlesid kohe, et antud olukorras ei saa kindlasti jääda?

Ei öelnud. Loomulikult me kõik soovisime, et see sõda poleks alanud. Nende enda soovitus oli koostöö lõpetada. Nad ütlesid, et lõpetame lepingu, sest muidu läheb sul kodumaal raskeks ja nii see tegelikult oleks ka läinud.

Olen päris paljudele ajakirjanikele ära öelnud, et ma ei soovi intervjuusid teha ja seda seepärast, et kahele esimesele intervjuule järgnes tegelikult väga-väga suur vihatorm. Mulle kirjutati igale poole igasuguseid asju, näiteks ähvardati minu pere. Selles suhtes nägid minu ülemused seda olukorda päris hästi ette.

Kui ma praegu ütleksin, et jätkan venelastega tööd, siis ma ei kujuta ette, mis juhtuks. Ma reaalselt ei kujuta ette. Kui ma rääkisin avalikult, et tunnen kaasa Vene poistele, kes ei ole mitte milleski süüdi, siis sellele järgnes selline möll, et ma ei kujuta ette, mis oleks juhtunud, kui ma oleksin ametisse edasi jäänud.

Vene pool oli see, kes ütles, et lõpetame ära, sest niimoodi oli nii minu kui ka nende jaoks lihtsam. Nii me tegime.

Need sõnumid, mis sulle saadeti Facebooki ja teistesse kanalitesse, mille pärast need tulid?

Ma ausalt ei tea, aga arvan, et see oli sellepärast, et ma olen olnud üsna pikalt Venemaa koondise treener. See on üks asi ja teine oli ilmselt see, et ma rääkisin, et mul on nendest poistest kahju, kellega ma koostööd tegin. Ma ei oleks elu sees arvanud, et eestlane võib olla nii õel inimene.

Õnneks oli ka väga palju toetavaid sõnumeid, kes ütlesid, et kui on vaja, siis kasvõi aitame sul need poisid sealt Venemaalt siia või kuhugi mujale tuua. Selliseid kirju oli ka, aga väga palju oli ka neid, mis mind tegelikult ehmatasid.

Kuidas on sul see vahepealne aeg Eestis möödunud?

Eks see lepinguga seotud asjade kokkuleppimine võttis paar nädalat aega, aga nüüd olen Eestis. Olen tegelenud oma ettevõttega, natukene aidanud Eesti võrkpalli liitu rannavõrkpalli poole pealt ja andnud paar trenni tuttavatele ja amatööridele, kes on tahtnud.

Minu jaoks tuli see kõik nii järsku. See kolmeaastane plaan, mis mul nii peas kui ka paberil oli valmis, läks vastu taevast. Tänases kontekstis pole see tegelikult üldse tähtis.

See nägemus, kuidas jõuda Pariisi olümpiale ja võita järgmine medal, oli ikkagi üsna konkreetne ja selgelt läbi mõeldud. Teadsin täpselt, mida on selleks vaja teha. See töö, mida alustasime, läks tegelikult hästi, sest mõned minu plaanid olid mõeldud hiljemaks, aga tegelikult juhtusid need palju varem. See oli väga hea. Lõpp tuli ikkagi kiiresti ja kerge šokina. Sellepärast võtan praegu natukene aega maha ja mõtlen rahulikult, mida tulevikus teen.

