Noormeeste U-19 koondis alistas Leedu eakaaslased

Eesti alustas kohtumist domineerivalt ja peatreener Alo Bärengrubi sõnul oli mäng meie noormeeste kontrolli all. "Tuul mängis samuti meie kasuks, suutsime vastast korralikult survestada. Mängu algus oli hea ja oleksime võinud juba esimesel poolajal mängu juhtima minna," rääkis Bärengrub.

Mängu ainus värav löödi 68. minutil, kui pika rünnaku järel sündis läbisööt vastaste kaitseliini taha, kus oli täpne vahetusest sekkunud Mihhail Orlov.

Peatreeneri sõnul on meeskond ühtseks kasvanud ja see tuli välja ka tänasest mängupildist. "Edu tagas see, et olime ambitsioonikad ja julged. Mängutahe oli tunda, valisime ka julgema taktika," rääkis Bärengrub.

Järgmisena ootab noormeeste U-19 koondist ees juunikuine Balti turniir.