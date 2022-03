Saksamaa üks edukamaid suusahüppajaid teatas karjääri lõpetamisest

"Muidugi tuleb hetk, kui unistad teatud asjadest, mida tahad saavutada, aga ma poleks iial oodanud, et nii palju ilusaid asju juhtub. Isegi kui oli ka raskemaid aegu, võin täna öelda, et see (karjäär) oli täiesti täiuslik," ütles viimastel aastatel raskete vigastustega maadelnud 33-aastane mees vahetult pärast pühapäeval Planicas tehtud viimast hüpet.

Freund alustas MK-sarjas võistlemist 2007. aastal. 250 maailmakarikavõistlusel jõudis ta poodiumile 53 korda ning kokku võitis ta 22 MK-etappi. Hooajal 2014/15 võitis ta ka MK-sarja üldvõidu.

Sakslane võitis maailmameistrivõistlustelt üksteist medalit. 2014. aasta Sotši olümpiamängudel võitis ta Saksamaa koondisega kulla.