Kobayashi kindlustas MK-sarja üldvõidu, Lindvik võidutses viimasel etapil

Hooaja viimase etapi võitnud Lindviki (455,1 punkti) pikim hüpe oli 245,5 meetrit, mis ühtlasi tähistab tema uut rekordit. Norralase järel tuli teiseks jaapanlane Ykiya Sato (446,8 punkti) ning pronksile sloveen Peter Prevc (438,6). Päeva pikima õhuhüppe, täpselt 246 meetrit, tegi seitsmendaks tulnud Cene Prevc. MK-sarja üldvõitja Kobayashi tuli kaheksandaks (423,7 punkti).

MK-sarja kokkuvõttes lõpetas Kobayashi (1621 punkti) teiseks tulnud sakslase Karl Geigeri ees 106-punktilise eduga. Kolmandaks tuli 1231 punktiga Lindvik, kes edestas kaasmaalast Halvor Egner Granerudi vaid nelja punktiga.

Congratulations to the world's best ski jumper 2021/22, Ryoyu Kobayashi!#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/Jvj5MwSNVJ