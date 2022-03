Räppo sai triatloni Euroopa karikasarja etapil 28. ja Kivioja 45. koha

Räppo ujus 1500 meetrit ajaga 19.17 ning tuli veest välja 58. kohal. 40-kilomeetrise rattadistantsi läbis eestlane 56 minuti ja 41 sekundiga ning kümnekilomeetrise jooksuraja ajaga 31.39. Koguaeg 1:49.24 andis eestlasele 28. koha.

"Hooaja esimene võistlus on oma loomult väga erinev võrreldes teistega. Tavapärasest rohkem on teadmatust oma vormist ja arengust. Esimese pilguga olen pigem rahul oma võistlusega," ütles Räppo.

"Ujumine küll ebaõnnestus, kuid ka oma hea päevaga ei oleks see palju muutnud mu võistlustulemust. Rattas moodustus liidergrupi järel üks suur grupp, milles ühist kooskõla ei leitud ja liidritele järele sõita ei üritatud. Jooksma läksingi ligi 40 triatleediga koos, eesmärgiga teha oma jooks ning mitte alustada liialt kiirelt. Kogu kümnekilomeetrise raja jooksin kohtade mõttes tõusvalt ning võistluse esiotsaga ei olnud jooksutempo erinevus suur. Endalegi üllatuseks jooksin oma kõige kiirema jooksuaja ja tunnen, et on varu," lisas ta.

"Kahjuks aga ainult arengust jooksurajal ei piisa, tuleb endiselt vähendada eelkõige kaotust ujumises," jätkas Räppo. "Üldplaanis olen rahul, sest esimese stardi tulemus on parem kui möödunud hooajal ja enesetunne palju parem. Muretsemiseks ei näe põhjust - hooaja ettevalmistus on olnud hea ning kõige tähtsamad võistlused algavad alles mais. Sinna on veel palju aega ning teha vigade parandus."

Võistluse võitis jaapanlane Takumi Hojo (1:46.21) edestades ameeriklast Seth Riderit üheksa ja britti Daniel Dixoni 12 sekundiga. Naiste seas oli kiireim Suurbritannia triatleet Beth Potter ajaga 1:58.56. Pjedestaalile pääsesid veel prantslanna Emma Lombardi (+0.23) ja sakslanna Lisa Tertsch (+1.41).

Kivioja ujus 1500 meetrit ajaga 22.43, sõitis 40 kilomeetrit ratast ajaga 1:10.11 ja jooksis kümme kilomeetrit ajaga 40.40. Koguaeg 2:15.29 andis Eesti parimale naistriatleedile 45. koha.

"Seda võistlust on natuke raske kommenteerida," mõtiskles Kivioja peale võistlust. "Positiivse poole pealt - mu esimene ujumise ring oli edasiminek, aga äkki pingutasin natuke üle ja teine ringi oli kaotus suurem. Rattas ei olnud mul üldse jõudu pingutada. Vahe, mille oleksin võimeline tavaliselt tagasi sõitma oli täna võimatu. Sõitsin maksimaalse pingutuse juures oluliselt madalama võimsusega kui varasematel nädalatel treeningutel. Hetkel on raske kommenteerida või järeldusi teha, milles põhjus on."

"Hoolimata mind hetkel valdavatest emotsioonidest teab ratsionaalne pool minust, et see võistlus ei peegelda tulevat hooaega," jätkas Kivioja. "Jään rahulikuks ja järgmisest nädalast alustan uue treeningtsükliga."