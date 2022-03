Ukraina sõjapõgenik võidutses Jeruusalemma maratonil

Ukrainlannal polnud alguses plaani Jeruusalemma maratonil osaleda, kuid 24. veebruaril pidi ta sõja tõttu koos 11-aastase tütrega riigist põgenema, mehe oli ta sunnitud maha jätma, vahendas Postimees.

Nüüd hoiab naine võistluste ja treeningutega enda mõtteid mujal. "Ma mõtlesin joostes ainult Ukrainale, minu perele ja sõpradele, kes on jätkuvalt seal. Loodan, et nad kuulevad mu häält. See kõik on nende, Ukraina inimeste jaoks," lausus ka Ukraina meistrivõistlustel medaleid võitnud Veretska.