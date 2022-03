Robert Rooba: viimane sõnum kohalikelt oli, et KHL-i ei pruugi uuel hooajal olemas olla

Eelmisel aastal esimese eestlasena KHL-i siirdunud Rooba tuli loetud päevad tagasi Venemaalt, sest nagu kogu maailm, kuulis ka tema klubi 24. veebruaril sissetungi Ukrainasse kohta.

"Kui see uudis tuli, oli kõigil selline kohkunud olek. Mina tarbin Euroopa ja lääne meediat, mina sain nagu siis õige info. Eks alguses kohalikeni jõudis ka, see moonutamine hakkas hiljem, siis kui asi edenes. Esimene päev oli nõutu olek, et mis see nüüd tähendab. Ja tegelikult eks kõige intensiivsemad minu jaoks olid järgnevad päevad, kui mu moraalikompass hakkas tööle ja hakkasin mõtlema sellele, et mul ei ole võimalust väljakule minna. See ei oleks õige sellises olukorras KHL-is väljakule minna," rääkis Rooba, kes otsustas klubist lahkuda.

"Eks neid aspekte oli palju, mis mind ühele ja teisele poole liigutasid, aga lõppkokkuvõttes ma selle otsuse tegin ja ma ei mäleta, kas see kuupäev oli 27 või 28 kui läksin klubi juhtkonna juurde ja andsin teada oma otsusest või oma seisukohast. Nende reaktsioon oli üllatavalt mõistev. Nad rõhutasid, et see saab kohe läbi ja siis saad jälle mängida. Aga ma sain ise ka aru, et ega see kahe-kolme päevaga ei lõpe," sõnas Rooba.

Ta lisas, et klubis on mängijatel väga erinevad meediaväljad. "Ma ei saa ette heita meeskonnakaaslastele seda, et nad on Venemaal sündinud ja elu aeg selles meediaväljas elanud."

Eesi parim hokimees rääkis, et KHL-i tulevik helge ei tundu. "Kuna Venemaa puhul on tegemist väga suure hokiriigiga ja ütleme maailmahokit väga palju mõjutava riigiga, siis praeguses olukorras, kus Venemaa on mingil määral isoleeritud igasugusest spordimaailmast ja ka jäähokist, siis arvan, et see muudab väga palju seda, mis hakkab just eelkõige Euroopa hokis toimuma. Hetkel on võib-olla kerge vaakum tekkinud mängijate turul, et keegi väga täpselt ei tea, mis juhtuma hakkab. Kõige selles suhtes, et kas KHL kui selline üldse on olemas järgmisel hooajal. Mis oli viimane sõnum kohalikelt minule, oli see, et seda ei pruugi enam järgmisel aastal olla. Kõik teavad, kust need rahad selle liiga jaoks tulevad, kui suur on seos Venemaa riigimaastiku seisuga sellel liigal. Võib juhtuda, et pärast nendel viimaste viimastel kuudel toimunud asju ei ole enam võimalik, et selline asi on seal," kommenteeris Rooba, kellel seetõttu on küsimärke õhus ka enda tuleviku osas.

"Ma arvan, et minu tulevik jätkub kuskil Euroopas. Spekuleerida hetkel täpse riigi suhtes on raske, et on see siis Soome, on see Rootsi, on see Saksamaa või Šveits. Neid tugevaid liigasid on Euroopas ja ma olen valmis võtma uue väljakutse vastu."