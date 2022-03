Naiste Superkarikafinaalis lähevad pühapäeval vastamisi FC Flora ja Saku Sporting

Superkarikafinaalis lähevad vastamisi mulluse hooaja kaks paremat naiskonda. Flora teenis eelmisel hooajal neljanda järjestikuse meistritiitli, kui teisena lõpetanud ja klubi ajaloo parima tulemuse teinud Sportingut edestati lõpuks nelja punktiga. Meistriliigas läksid mullu tiimid vastamisi neljal korral. Flora teenis 4:0, 4:1 ja 2:1 võidud. Sporting omakorda võttis 1:0 võidu, vahendas jalgpall.ee.

"Oleme pikkisilmi pühapäevast mängu oodanud. Peame väljakul nii individuaalselt kui ka tiimina valmis olema proovikiviks, mida Saku mängijad meile pakuvad. Tõotab tulla põnev mäng, tulge staadionile mängu nautima ja meile kaasa elama," sõnas FC Flora poolkaitsja Mari Liis Lillemäe.

"Oleme juba eelmisel hooajal kõik teinud, et Superkarika nimel võistelda ning nüüd on vaja see mäng auga vastu võtta. Igal juhul tuleb hea avapauk algavale hooajale," rääkis Sportingu kapten Grete Daut.

Eelmisel hooajal läks neljakordne Superkarika võitja Flora finaalis vastamisi Tallinna Kaleviga, kes näitas 1:0 paremust. Sporting pole kunagi varem Superkarikafinaali jõudnud.

Naiskonnad panevad palli mängu kell 12.00 Sportland Arenal.