MM-turniiri võitnud hokinaiskonna kapten: ületasime ennast!

Viimati 2008. aastal MM-võistlustel mänginud Eesti jäähokinaiskond jõudis laupäeva õhtul tagasi kodumaale Serbiast, kus võideti täiseduga madalaima taseme 3. divisjoni B-grupi turniir ja tõusti järgmiseks aastaks tase kõrgemale. Eesti koondis alistas Belgradis kõik kolm vastast väravate vahega 24:1. Serbia mängiti üle 4:0, Iisrael 10:0 ja Bosnia-Hertsegoviina 10:1.

"Meil olid head treenerid ja nad andsid meile häid näpunäiteid, kuidas oma mängu veel paremaks muuta. Saime väga hästi hakkama. Tulemus pole ootuspärane, aga ütleme nii, et ületasime ennast," sõnas ERR-ile koondise kapten Kirke Kulla.

Vähemalt ühe resultatiivsuspunkti said kirja 15 Eesti koondise mängijat, kellest tulemuslikumad olid Edith Pärnik viie värava ja ühe sööduga ning Christin Lauk viie väravaga. Viis punkti kogusid veel Merlin Griffin, Kirke Kulla ja Diana Kaareste.

"Eks ma ikka olen rahul, aga lõin need väravaid Eestile," tõdes Edith Pärnik. "Olen väga rahul tulemustega. Sellega, et võitsime nii suurelt: lihtsalt tore. Me kõik andsime endast parima, hoolisime ja usaldasime üksteist."

Eesti naiskond viskas turniiril kõige enam, 24 väravat ja tegi ka kõige rohkem pealeviskeid - 122. Naiskond ühendas endas erineva põlvkonna mängijaid vanuses 19 kuni 46 eluaastani.

"14 aastat tagasi käisin mina viimati mängimas. Tean tunnet, mis on mängida koondises ja nüüd anda seda edasi teistele," rääkis Kulla. "Meil oli 13 uut mängijat, kes polnud varem käinud MM-il. Nii tore, et kõik said punktid kirja ja see ühendas meid veel rohkem. Mitte ei olnud ainult teatud liidrid, aga kõik said realiseerida oma potentsiaali."

Uuel aastal mängib Eesti naiskond tase kõrgemal, 3.divisjoni A-grupis.