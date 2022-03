Perez võitis Ferraride ees kvalifikatsiooni, Hamilton alles 16.

Perez sõitis Mick Schumacheri raske avarii tõttu ligi tunniks ajaks peatatud kvalifikatsioonis kiireima aja välja oma viimasel ringil, edestades teiseks tulnud Ferrari sõitjat Charles Leclerci 0,025 sekundiga.

Teine Ferrari piloot Carlos Sainz kaotas Perezele 0,202 sekundit, teises reas alustab lõppvõistlust ka Max Verstappen (Red Bull, +0,261). Neile järgnevad Esteban Ocon (Alpine), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri) ja Kevin Magnussen (Haas).

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton ei pääsenud esimest korda pärast 2017. aasta Brasiilia GP-d kvalifikatsiooni esimesest voorust edasi ja sai 16. aja. "Olin masina tasakaaluga hädas. See ei olnud see, mida tahtsin. Asi on seadistuses: kolmandal treeningul tundusid asjad head ja üritasime liikuda samas suunas, aga võib-olla läksime liiga kaugele. Autoga ei olnud võimalik sõita," sõnas Hamilton.