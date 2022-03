VIDEO | Schumacher tegi kvalifikatsioonis raske avarii

Schumacher sõitis viis minutit enne teise kvalifikatsioonisõidu lõppu 12. kurvis suurel kiirusel seina. Võistlus jäeti koheselt pooleli ja sakslane toimetati kiirabimasinaga raja meditsiinikeskusesse.

Red Flag



Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex — TSN (@TSN_Sports) March 26, 2022

Veidi hiljem teatas Haas, et Schumacher on teadvusel ja suhtleb arstidega, kolmveerand tundi pärast avariid lisas tiim, et esmasele läbivaatusele tuginedes pääses ta vigastustest, kuid viiakse igaks juhuks helikopteriga haiglasse põhjalikku kontrolli.

Schumacheri avarii toimus Eesti aja järgi kell kolmveerand kaheksa, kvalifikatsioon jätkub 20.40.