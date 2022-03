U-21 koondisel ei õnnestunud Aserbaidžaani alistada

Aserbaidžaan avas skoori 44. minutil, kui jala sai valgeks Musa Gurbanli. Sama mees oli täpne ka 64. minutil, 88. minutil vormistas lõppskoori Abdulakh Khaibulaev.

"Peab tunnistama, et vastane oli täna tugevam," sõnas koondise peatreeneri kohuseid täitnud Sander Post. "Samas oli see käimasolevas valiksarjas meie poolt üks paremaid mänge – esimesel poolajal toimisid kaitses asjad kohati isegi väga hästi ja vastane häid momente palju tekitada ei suutnud. Suutsime ka ise võimalusi luua, paraku ei õnnestunud meil neid ära kasutada."

Tavapärane abitreener Post pidi Aserbaidžaanis täitma peatreeneri kohuseid, sest juba varasemalt oli teada peatreener Roman Kožuhhovski eemalejäämine. Vahetult enne koondise kogunemist selgus aga, et tervislikel põhjustel jäävad eemale ka abitreener Igor Morozov ja kehalise ettevalmistuse treener Karel Kübar. Treeneritest sai lisaks Postile lennukile astuda seega vaid väravavahtide juhendaja Aiko Orgla.

Valiksarjas seni kõik kaheksa mängu kaotanud Eesti ei ole suutnud üheski kohtumises väravat lüüa. Reedel Sumgayitis toimunud kohtumises jõudsid eestlased pealelöögini neljal korral, kuid ükski löök väravaraamide vahele ei suundunud. Valiksarjas ootab sinisärke ees veel kaks kodumängu: 3. juunil minnakse vastamisi Aserbaidžaaniga, viis päeva hiljem Horvaatiaga.

U-21 koondis on läbi tegemas väga kehva seeriat – viimati löödi värav 2020. aasta septembris 1:1 viigimängus Lätile. Sellest ajast saati on meeskond nulli peale jäänud 12 järjestikuses mängus – kokku on väravata seeria kestnud 1117 mänguminutit – enam kui 18 ja pool tundi. Vastased on selle ajaga skoori teinud 33 korral. "Tulemused ja meie seis on fakt, karm tõsiasi. Kõige suuremaks probleemiks on meil olnud võimaluste loomine ja väravate löömine," nentis Post.

Koondiselaagri lõpetuseks sõidab U-21 koondis nüüd Gruusiasse, kus teisipäeval, 29. märtsil ootab ees maavõistlus sealse U-21 koondisega. "Tahame selles mängus viia ellu oma ideid, mida ka seni oleme üritanud – midagi uut me selles plaanis ette ei võta. Võib-olla saavad platsile mõned mängijad, kes seni pole saanud," märkis Post.

Noormeeste U-19 koondis pidi penaltist tunnistama leedulaste nappi paremust

Noormeeste U-19 koondis pidas reedel Kaunases maavõistluse Leedu eakaaslastega, kui vastastele jäädi alla 0:1. Kohtumise ainus värav sündis 41. minutil penaltist, kui täpne oli Martin Perveinis. Leedulastel õnnestus hea diagonaalsööduga leida üles oma ääreründaja, kes näitas üks ühele olukorras head teravust ja kukutati Eesti äärekaitsja poolt.

Koondise peatreener Alo Bärengrub leidis vaatamata napile kaotusele oma hoolealuste esituses palju positiivset. "Ütlesin ka pärast mängu poistele, et kui tulemus välja arvata, siis olen nende etteastega rahul. Arvan, et olime väga näljased ja tahtsime julgelt palliga mängida. Üleüldiselt oli kõrgetasemeline ja hoogne kohtumine. Kaitseliinis ja keskväljal suutsime mängu ilusti üles ehitada."

Teist korda lähevad samad koondised vastamisi pühapäeval. Bärengrubi sõnul on kindlasti kohti, mida järgmiseks korraks parandada saab. "Täna jäi natuke vajaka teravusest ründeliinis ja me ei suutnud sajaprotsendilisi olukordi lõpuni välja mängida, aga meil on hästi ühte kasvanud koosseis ja näen, et mängijad on motiveeritud. Sellisel tasemel on palju detaile, mis võivad saada määravaks, aga ma näen potentsiaali tulemuse tegemiseks."

Septembris ootab U-19 koondist ees EM-valikturniir, kus on vastasteks Bosnia ja Hertsegoviina, Poola ja Itaalia. "Sellised maavõistlused nagu täna annavad meile vastused ja mängupraktika on meie jaoks oluline. Me ei taha võistkonnana kindlasti mängida jalgpalli, kus peame ainult pallita tööd tegema. Oluline on koguda enesekindlust ja tuleb tegeleda detailide ja nüansside lihvimisega. Suvel ootab meid ees ka Balti turniir, mis on samuti hea proovikivi," sõnas Bärengrub valikturniiri silmas pidades.

Teine kohtumine Eesti ja Leedu U-19 koondiste vahel toimub 27. märtsil algusega kell 12.00 Kaunases Leedu Jalgpalli Liidu treeningkeskuses.