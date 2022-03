VAATA OTSE | Eesti paar nihutas rekordit, mida suudavad olümpiavõitjad?

Iluuisutamise MM-il asusid jäätantsu rütmitantsu järel võistlust juhtima Pekingi taliolümpial võidutsenud Gabriella Papadakis - Guillaume Cizeron. 20 hulka ehk vabatantsu jõudis ka Eesti paar Solene Mazingue - Marko Jevgeni Gaidajenko. Võistlust on võimalik otsepildis jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 18.05. Ülekannet kommenteerivad Anu Säärits ja iluuisutamistreener Liina-Grete Lilender.

Mazingue ja Gaidajenko teenisid laupäevase vabatantsu eest 85,07 silma, millega jäid oma mullu novembris Varssavis kogutud vabatantsu rekordile alla 4,64 silmaga.

Koondskoor 149,04 punkti tähistab siiski paari isiklikku tippmarki, Varssavis teeniti täpselt 1,5 silma vähem. Praegu on Mazingue ja Gaidajenko sellega 19. kohal.

Uudis täieneb.

Enne võistlust:

Prantsusmaa iluuisutajad on ajaloo jooksul võitnud maailmameistrivõistlustel 52 medalit ja neist 15 on olnud kuldsed. Jäätantsus oodatakse järgmise kulla võitmist, sest Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron on sel hooajal võitnud järjest kõik olulised stardid. Reedel kogusid prantslased rütmitantsus 92,73 punkti ning ületasid oma Pekingi olümpiamängudel püstitatud senise maailmarekordi (90,83).

Eestit esindavad jäätantsus 20-aastane Marko Jevgeni Gaidajenko ja Pariisis sündinud 19-aastane prantslanna Solene Mazingue. Rütmitantsus parandasid Gaidajenko ja Mazinque 63,97 punktiga aasta alguses Tallinnas toimunud EM-il püstitatud isiklikku rekordit. Gaidajenko ja Mazingue tulevad jääle kell 18.11.